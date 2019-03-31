«Агрессивно против»: Зеленского не поддерживает даже жена

Украинцы решают, кого они хотят видеть своим президентом в ближайшие пять лет. Вместе с главой государства они выбирают и первую леди страны — если, конечно, не голосуют за Юлию Тимошенко. «Газета.Ru» — о Елене Зеленской, женщине, у которой есть все шансы стать супругой президента и которая этого совсем не хочет.

Украинцы решают, кто станет президентом страны на ближайшие пять лет. Одним из главных сюрпризов президентской гонки стал высокий рейтинг шоумена Владимира Зеленского: несмотря на то что значительная часть украинцев призывает не голосовать «по приколу» за актера, исполнившего роль честного президента в сериале «Слуга народа», опросы показывали, что большинство жителей страны хотели бы видеть Зеленского не только в роли, но и в качестве президента.

На фоне всенародной любви к Зеленскому растет интерес и к его супруге Елене, которой в случае его победы придется выполнять роль первой леди — роль, которую она еще даже не репетировала.

Елена и Владимир знакомы со студенческих времен, хотя встречались задолго до знакомства — нынешние супруги еще в школе учились в параллельных классах в родном Кривом Роге, но ничего друг о друге не знали. Только на первом курсе Криворожского экономического института Зеленский заметил девушку на улице и решил подойти к ней. Как рассказывает политик и шоумен, он постеснялся сразу спросить номер телефона, поэтому попросил одолжить посмотреть видеокассету с фильмом «Основной инстинкт», которую заметил у нее в руках.

Елена (тогда она носила фамилию Кияшко) училась в Строительном институте на архитектора и общалась с другим молодым человеком. Владимир любит вспоминать, как всеми силами отбивал у другого девушку, а Елена говорит, что ничего драматичного в этот «треугольнике» не было — те отношения нельзя назвать серьезными.

По словам супруги кандидата в президенты, родителям поначалу не нравился ее выбор. Они сочли Владимира несерьезным и незрелым, но несмотря ни на что, отношения у пары складывались прекрасно.

Зеленский выступал в театре и с командой КВН, а его возлюбленная часто его сопровождала как на выступлениях, так и на репетициях. Елене нравилось то, чем занимается Владимир, поэтому сначала просто помогала ему, а потом стала полноценным участником команды и начала ездить по разным городам вместе с коллективом. Позже ей предложили стать полноправным автором текстов «Студии квартал 95».

Вскоре коллектив обрел высокую популярность, пара часто находилась в разлуке из-за гастролей. По этой же причине они долго не могли найти время на свадьбу и поженились лишь спустя семь лет после начала отношений — в 2003 году. Кстати, в том же году Владимир Зеленский ушел из КВН из-за конфликта «95 квартала» с компанией АМИК.

Нынешний кандидат в президенты откровенно рассказывал СМИ, как сделал своей избраннице предложение: это произошло после просмотра романтичного фильма в кинотеатре. Он так растрогался, что сразу после сеанса попросил у Елены руку и сердце. Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Александра. Второй ребенок появился на свет лишь в 2013 году. Мальчика назвали Кириллом.

К идее участия мужа в президентских выборах Елена с самого начала относилась прохладно — она всегда была против того, чтобы ее супруг баллотировался на пост главы государства. В интервью ICTV она рассказала, что эту идею на протяжении трех лет подбрасывали комментаторы в соцсетях — с 2015 года на телеканале «1+1» идет сериал «Слуга народа», в котором Зеленский создал образ честного и неподкупного президента, противостоящего олигархам.

«Я сейчас пытаюсь вспомнить, кто первый в соцсетях написал: «Нам бы такого президента». Я бы хотела сейчас этого человека найти, кто эту идею зародил. Это все извне пришло: какие-то люди постоянно откуда-то этот месседж бросали: «А вот не хотите ли вы, а попробуйте»», — рассказала Елена Зеленская.

По ее признанию, она не рада тому, что муж решил реализовать эту идею, поскольку в случае победы жизнь семьи совершенно изменится.

«Я была откровенно агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект. Даже не проект — другое направление в жизни. Но меня пытались, наверное, беречь… Не скрывали, просто оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», — объясняет Елена.

Супруга юмориста добавляет, что со временем смирилась с тем, что изменений не избежать, и теперь просто старается сильно не переживать по этому поводу. О роли первой леди пока еще не думает, но вмешиваться в работу мужа, если он все-таки станет президентом, не планирует. «У нас есть еще немного времени до того момента, когда надо будет осознать, что первая ты леди или нет. Я взяла себе в жизни тайм-аут, чтобы пока об этом не думать», — поделилась Зеленская.