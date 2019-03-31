Явка на выборах президента Украины превысила 45% по данным из 36 округов

Явка на президентских выборах на Украине превысила 45% по результатам обработки данных 36 из 199 избирательных округов по состоянию на 15.00, сообщается на сайте ЦИК.

Изначально ЦИК давал явку по состоянию на 11.00 (время совпадает с мск) — по результатам обработки данных 36 из 199 избирательных округов из 198 округов, явка на то время составила 16,66%. Позже ЦИК сообщил о первых данных на 15.00, по результатам обработки данных десяти округов явка была 43,86%.

Согласно последним данным на сайте ЦИК, явка составила 45,22% избирателей по результатам обработки данных 36 из 199 округов. При этом порога явки, согласно украинскому законодательству, на выборах нет.

Выборы президента проходят на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский , за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.

Срок полномочий президента составляет пять лет. ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля включительно. Если один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, на 21 апреля будет назначен второй тур.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.