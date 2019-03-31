Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Явка на выборах президента Украины превысила 45% по данным из 36 округов 

РИА Новости + ещё 32 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Явка на президентских выборах на Украине превысила 45% по результатам обработки данных 36 из 199 избирательных округов по состоянию на 15.00, сообщается на сайте ЦИК.
Зеленский назвал идиотами поддержавших его российских актеров
Изначально ЦИК давал явку по состоянию на 11.00 (время совпадает с мск) — по результатам обработки данных 36 из 199 избирательных округов из 198 округов, явка на то время составила 16,66%. Позже ЦИК сообщил о первых данных на 15.00, по результатам обработки данных десяти округов явка была 43,86%.
Согласно последним данным на сайте ЦИК, явка составила 45,22% избирателей по результатам обработки данных 36 из 199 округов. При этом порога явки, согласно украинскому законодательству, на выборах нет.
Выборы президента проходят на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.
Срок полномочий президента составляет пять лет. ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля включительно. Если один из кандидатов в первом туре не сможет набрать более половины голосов избирателей, на 21 апреля будет назначен второй тур.
Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.
Последние новости
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы "Вывернули матку наизнанку": молодая мать умерла в мучениях после родов Названа вероятная причина смерти cбежавшего из части контрактника
Комментарии
Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена оказалась против Зеленского1
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины160
Идиоты. Зеленский о поддержавших его российских актерах96
В США впечатлились необычным взлетом Ми-2457
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах108
Видео
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины
В мире Украина
Ляшко нарушил закон о выборах
В мире Политика
В США впечатлились необычным взлетом Ми-24
Армия Оружие
ЦИК Украины назвал последние данные по явке
В мире Украина
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
В мире Украина
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах
В мире Украина
Лавров дал Помпео совет
Политика
Стала известна явка на выборах президента Украины
В мире Украина
Порошенко сделал заявление о России в день выборов
В мире Украина
Испытания гигантского рельсотрона засняли в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение