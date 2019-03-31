На украинских выборах нашли «самое интересное нарушение»

Депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Алексеев рассказал, что на одном из избирательных участков в Киеве зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» в доступной для всех пользователей ленте новостей на своем сайте.

«Самое интересное нарушение, я с таким раньше не сталкивался», — отметил парламентарий.

По словам Алексеева, наблюдатели заметили, что на протоколе в какой-то момент начали частично исчезать подписи, что свидетельствует об использовании исчезающих чернил. Председатель избирательной комиссии, на участке которой это произошло, представляет «одну из кандидаток в президенты», добавил депутат.

По последним данным, которые приводит агентство, полиция получила более 1600 сообщений о нарушениях на президентских выборах на Украине. Возбуждено 19 уголовных дел. Нарушения были зафиксированы и на участках, расположенных за рубежом.