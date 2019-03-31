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На украинских выборах нашли «самое интересное нарушение» 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Алексеев рассказал, что на одном из избирательных участков в Киеве зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» в доступной для всех пользователей ленте новостей на своем сайте.
«Самое интересное нарушение, я с таким раньше не сталкивался», — отметил парламентарий.
По словам Алексеева, наблюдатели заметили, что на протоколе в какой-то момент начали частично исчезать подписи, что свидетельствует об использовании исчезающих чернил. Председатель избирательной комиссии, на участке которой это произошло, представляет «одну из кандидаток в президенты», добавил депутат.
По последним данным, которые приводит агентство, полиция получила более 1600 сообщений о нарушениях на президентских выборах на Украине. Возбуждено 19 уголовных дел. Нарушения были зафиксированы и на участках, расположенных за рубежом.
Голосование на первом туре выборов президента Украины завершится в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Данные неофициальных экзитполов, которые опубликовали журналисты Мустафа Найем и Игорь Гужва, показывают лидерство шоумена Владимира Зеленского.
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Украина , В мире , Мустафа Найем , Владимир Зеленский , Сергей Алексеев , Верховная Рада
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