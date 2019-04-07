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В штабе Зеленского назвали способы борьбы с коррупцией 

Газета.Ru + ещё 193 3 часа назад
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы Зеленского на выборах. Об этом информирует "Громадське" со ссылкой на заявление команды Зеленского, опубликованное в Telegram.
В штабе Зеленского заявили, что "изобретать в этой сфере велосипед не нужно". Они предлагают формировать антикоррупционные органы на Украине через международные конкурсные комиссии, отменить неприкосновенность, создать международный Высший экономический суд и лишать судей должностей в случае незаконных решений.
Кроме того в числе предложений штаба Зеленского — максимальное привлечение граждан к изобличению коррупции с помощью системы наград.
Также в штабе Зеленского предлагают применять к коррупционерам меру в виде конфискации всего имущества и пожизненного запрета занимать определённые должности.
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