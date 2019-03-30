Helsingin Sanomat (Финляндия): Украина совсем не выглядит поверженной

Украина — разрушенное государство, государство, пронизанное коррупцией, и государство, управляемое олигархами. Украина провалилась между Востоком и Западом. Украина — страна, расколотая на две части. Украине не стоит помогать, потому что на Украине ничего не работает.

Украинская революция пожирает своих детей. Насилие — инструмент политики на Украине. На Украине идет война.

Все сказанное выше в той или иной степени является правдой. Поэтому зрелище, которое я увидел, зайдя одним мартовским вторником во двор киевского парламента, сильно меня удивило. Группа демонстрантов выступала против звероводства.

Речь шла не о войне, не о коррупции, не о России , а о звероводстве.

«Наша цель — добиться того, чтобы в 2025 году открытие звероводств было запрещено. До этого периода требования для открытия должны измениться настолько, чтобы никто не смог их выполнить», — объяснил 33-летний глава группы, активист Евгений Васюк.

На следующее утро перед правительственным зданием тоже стояла группа демонстрантов. На всех были желтые жилеты с символом железных дорог Украины.

«Прежде всего мы протестуем против нынешних пенсий. По факту мы приходим сюда каждый год», — говорит Сергей Михайлинчук, машинист локомотива. 12 часов, максимальное время работы машинистов — это, по его мнению, слишком много.

Далее на том же месте состоялась демонстрация против коррупции, участники которой требовали правительство не вмешиваться в выборы руководителя газовой компании «Нафтогаз»

«Компания показала хороший результат, и выиграла дело в арбитражном суде Стокгольма, — рассказывает 29-летний активист Марк Савчук. — Сейчас премьер-министр приступил к выборам нового руководителя. У них есть свой фаворит. Мы не знаем, кто это».

Спустя несколько дней в новостях сообщили, то премьер-министр Владимир Гройсман уступил: руководителем газовой фирмы остался Андрей Коболев.

В Киеве постоянно проходят демонстрации, и, похоже, ничто человеческое протестующим не чуждо. Революционный дух, появившийся пять лет назад, все еще жив, как и гражданское общество и свобода печати.

Украина утратила Крым и может утратить в дальнейшем свои угольные шахты. Однако Украина не производит впечатление поверженной страны. Страна все еще живет.