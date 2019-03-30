Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина анонсировала атаку России на выборы президента 

Lenta.ru 41 минуту назад
Министр обороны Украины Степан Полторак убежден в том, что Россия попытается силовым путем помешать проведению выборов президента страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Прямой», пишет агентство «Интерфакс-Украина».
«Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки Российской Федерации сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы», — заявил глава Минобороны.
Он подчеркнул, что украинские военные готовы к такому сценарию, поскольку ожидали, что накануне выборов ситуация осложнится. Полторак связал с этим обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, где 29 марта, по данным пресс-центра Операции объединенных сил (бывшая антитеррористическая операция), в результате массированных обстрелов погиб один военнослужащий и пострадали четверо.
Безопасность на выборах главы государства будут обеспечивать 135,4 тысячи сотрудников МВД Украины, сообщал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, возле каждого избирательного участка будут постоянно дежурить двое полицейских и один спасатель; помимо этого, переориентированы маршруты патрульных экипажей, а подразделение спецназа КОРД переведено в режим оперативного дежурства.
Первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта. 30-го в стране наступил так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. Баллотироваться будут 39 кандидатов, среди которых лидирует, по данным последних социологических исследований, шоумен Владимир Зеленский, также в тройку входят действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.
Киев обвиняет Россию в ведении боевых действий в Донбассе, оккупации Крыма, агрессии в Керченском проливе и милитаризации приграничной с Украиной территории и акватории. Москва отвергает все обвинения.
Последние новости
Россия подняла в воздух замену украинскому Ан-26 В Москве закрылись пять станций метро Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни
Комментарии1
Украина , Армия , В мире , Войска , Юлия Тимошенко , Степан Полторак , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Министерство обороны , МВД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский ушёл в отрыв146
Порошенко «защитил» Москву в прямом эфире12
Киев разгневал МИД опрометчивым поступком10
Россия успешно испытала «ответ Украине»239
«Стягиваются дополнительные силы»: ЧП в Краснодаре53
Видео
«Нас и в списках‐то нет!»: в Донбассе отказываются голосовать
Украина В мире
Полковник Квачков объяснил «непотопляемость» Чубайса
Общество
«Культ молодости»: что погубило Началову
Шоу-бизнес Статьи
«Смотрю — лежит труп»: на машину звезды «Бригады» упал сосед
Происшествия
В Госдуме дали оценку раздевшимся учительницам
Общество
В Кремле отреагировали на инициативу Трампа
Политика В мире
«Порошенко — это Путин уже в Киеве»
В мире Украина
Россия успешно испытала «ответ Украине»
Наука и техника Технологии
«А почему такое убожество?»: Рогозин поспорил с «украинцем»
Наука и техника
«На ней стояла черная метка»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение