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Шоумен Зеленский ушёл в отрыв 

News.ru 1 час назад
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский значительно обогнал своих конкурентов по предвыборной гонке.
По данным социологических опросов, проведённых в стране за неделю до голосования, отрыв шоумена от Петра Порошенко превышает 10%. Зеленского готовы поддержать более 30% избирателей, тогда как действующего главу государства — только 17%.
Что касается Юлии Тимошенко, то она замыкает тройку лидеров. Её хотят видеть президентом 12,5% избирателей, сообщает НСН.
Ранее News.ru писал о том, что медведи из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» предсказали победителей голосования на Украине. Из предложенных вариантов хищники выбрали угощение с портретами Зеленского и Порошенко, дружно проигнорировав лакомство с фото Тимошенко.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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