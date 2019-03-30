Шоумен Зеленский ушёл в отрыв

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский значительно обогнал своих конкурентов по предвыборной гонке.

По данным социологических опросов, проведённых в стране за неделю до голосования, отрыв шоумена от Петра Порошенко превышает 10%. Зеленского готовы поддержать более 30% избирателей, тогда как действующего главу государства — только 17%.

Что касается Юлии Тимошенко, то она замыкает тройку лидеров. Её хотят видеть президентом 12,5% избирателей, сообщает НСН.

Ранее News.ru писал о том, что медведи из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» предсказали победителей голосования на Украине. Из предложенных вариантов хищники выбрали угощение с портретами Зеленского и Порошенко, дружно проигнорировав лакомство с фото Тимошенко.