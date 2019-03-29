Politico (США): в преддверии выборов Украина смотрит на восток

С тех пор, как Украина получила независимость от Советского Союза, центр политической власти в стране постоянно перемещается то на запад, который говорит по-украински, то на русскоязычный восток.

Потом российский президент Владимир Путин в 2014 году аннексировал Крым и положил начало жестокой войне на востоке Украины. После этого возникло впечатление, что простые украинцы сплотились в борьбе против своего агрессивного соседа. Резко усилились чувства патриотизма и любви к украинской культуре и языку. Казалось, что Москва лишилась любого влияния на Украину. Многие подумали, что маятник власти больше никогда не качнется в восточном направлении.

Сегодня эти представления кажутся все более наивными. В преддверии президентских выборов многое говорит о том, что русскоязычный восток страны, который ценит русскую культуру и язык (но далеко не всегда политику России), по-прежнему играет важную роль в определении курса современной Украины.

До назначенного на 31 марта дня голосования остается менее недели, и на этом заключительном этапе президентской гонки более четверти украинцев отдают предпочтение молодому русскоязычному комику еврейского происхождения с юго-востока страны. 41-летний Владимир Зеленский стал звездой телесериала, в котором школьный учитель занимает пост президента Украины после того, как его снятые на видео и размещенные в Ютубе гневные тирады становятся хитом интернета. Когда Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры в канун Нового года, это казалось обратным мимезисом: как будто жизнь стала имитировать искусство. Тем не менее с тех пор Зеленскому удалось резко изменить состав лидеров гонки.

Взрывной рост его популярности по данным опросов тем более примечателен, что Зеленский говорит по-русски и придерживается таких взглядов, которые украинские «патриоты» запросто могут посчитать «предательскими». Он против запрета на выступления российских артистов на Украине и критикует тех, кто обливает грязью не говорящих по-украински жителей Украины.

Он также призывает провести референдум о членстве в ЕС и НАТО, шутя по поводу нежелания Запада утвердить план действий по вступлению Украины в эти организации: «Я не привык являться на вечеринки без приглашения». Он вызвал большой скандал, когда заявил, что готов провести переговоры с Путиным об урегулировании конфликта в Донбассе.

Зеленскому, конечно, не прибавляет популярности тот факт, что его телесериал идет на канале, принадлежащем живущему в эмиграции украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который недавно стал заклятым врагом президента Петра Порошенко. Тем не менее Порошенко по данным опросов отстает от Зеленского, и сегодня лишь каждый шестой избиратель намерен голосовать за действующего президента.

Многие представители украинской элиты, живущие в Киеве, сделали ставку в своей карьере на европейскую интеграцию и на враждебное отношение к России. Один из предвыборных плакатов Порошенко гласит: «Либо я, либо Путин».

Конечно, эти люди ошеломлены и напуганы очевидной популярностью Зеленского и его предвыборной платформы. «Мне кажется, усилиям Украины в области национального строительства вредит то, что кандидат в президенты редко говорит по-украински на публике», — говорит украинский политолог Ариана Гик.

Больше всего Зеленского поддерживают русскоязычные восточные регионы страны, где экономическое положение отчаянное, а уровень поддержки действующего президента измеряется однозначными цифрами.

«Мы все за Зеленского», — говорят мои друзья из Харькова, Днепропетровска и других городов восточной Украины. Проводимая Порошенко политика «украинизации», нацеленная на продвижение украинского языка и культуры в ущерб связям с Россией, создает у многих русскоязычных граждан ощущение собственного бесправия.

После революции пользоваться украинским языком на Украине стали намного чаще и активнее, а новым законом устанавливается, что все школьное обучение после пятого класса должно быть на украинском языке. Между тем, некоторые украинские политики правого толка всячески порочат русский язык, называя его «языком врага».

В прошлом году не в меру рьяные члены городского совета Львова, что на западе Украины, дошли до того, что полностью запретили русскоязычную культуру и СМИ, за что получили суровую отповедь от западного дипломатического сообщества. «Запрет в Львовской области в его нынешнем виде является предвзятым, дискриминационным и просто глупым», — написал в то время в Твиттере канадский посол на Украине Роман Ващук.

Этот запрет был исключением из общего правила, но он вызвал предсказуемую, хотя и неправильную с точки зрения Запада реакцию на востоке и юге страны, где русский язык преобладает до сих пор. (Предшествовавшие войне в Донбассе антиправительственные протесты возникли из-за того, что украинский парламент задумал лишить русский статуса регионального языка.)

Вышедший недавно закон, который предписывает русскоязычным СМИ переводить свой контент на украинский язык, тоже вызвал недовольство и довел некоторые сайты до банкротства.

Парадокс современной Украины в том, что геополитический курс и тональность политики там диктуют говорящие по-украински западные регионы, в то время как почти половина ее населения живет на промышленном востоке, где русский язык преобладает.

Большая часть населения в четырех самых крупных городах Украины — Киеве, Харькове, Одессе и Днепропетровске — по-прежнему говорит на русском языке. По данным Киевского международного института социологии, по-русски дома говорят от 43 до 46 процентов жителей Украины, а на востоке и юге страны русскоязычное население составляет большинство.

Многие русскоязычные жители поддерживают «украинизацию» страны, считая это необходимым шагом в деле национального строительства, и среди них немало тех, кто добровольно пошел воевать против России за Украину. Но стремительное восхождение Зеленского свидетельствует о том, что процессы украинизации вызывают обратную реакцию.

«Демонизация русского языка нынешним правительством опасна, — сказал мне украинский бизнесмен из Запорожья Дмитрий Маркович. — Даже национальный украинский поэт Тарас Шевченко иногда писал на русском языке». Маркович выразил надежду на то, что Зеленский даст русскому языку официальный статус на Украине.

Нескончаемая череда коррупционных скандалов в правительстве Порошенко и весьма скоромные успехи его экономических реформ развеяли иллюзии о том, что говорящие по-украински люди патриотичнее и умнее тех, кто украинским языком не владеет.

Конечно, Зеленского поддерживают не только русскоязычные украинцы. Будь это так, у него не было бы ни единого шанса на победу во втором туре выборов ни над Порошенко, ни над каким-либо другим оппонентом.

Тот неправдоподобно морально чистый персонаж, которого Зеленский играет в своем популярном сериале, по сюжету живет скромной жизнью и восстает против коррумпированных и бесчестных политиков и олигархов. И вот этот образ создал Зеленскому настоящий культ среди образованных городских жителей, которые толпами подписываются на его аккаунты в Инстаграме и Твиттере, а потом делятся отрывками из его фильма.

Они надеются, что Зеленский «осушит болото» и осуществит, наконец, масштабные реформы, которые были обещаны стране в бурное время после революции Майдана, но так и не были реализованы.

Помимо того, что Зеленский не боится говорить по-русски, многим сторонникам импонирует его неофициальная манера одеваться, умение общаться в соцсетях и вроде как до заразительности искренний идеализм. Все этом многим нравится гораздо больше, чем строгие костюмы и затасканные политические штампы от президента Порошенко.

Патриотов также успокаивает то, что Зеленский довольно свободно говорит и по-украински (о своем решении вступить в избирательную гонку он сообщил на хорошем украинском языке). Сторонники Зеленского видят в нем объединительную фигуру и человека, который способен вернуть мир этой уставшей от войны и от длительного экономического кризиса стране.

Но в основе привлекательности Зеленского все равно лежит его очевидная любовь к русскому языку, а также его считываемое без слов обещание создать новую Украину, которая научится признавать свое двуязычие и даже радоваться ему как преимуществу.

Среди трейлеров третьего сезона сериала «Слуга народа», премьера которого состоялась в среду за четыре дня до выборов, есть сцена, в которой оппоненты сыгранного Зеленским президента обсуждают проект закона о запрете русского языка на Украине.

«Идея нашего запрета в том, что тот, кто говорит на языке оккупанта, не может быть истинным украинцем», — говорит один из этих оппонентов, коварный олигарх.

Идея Зеленского, которую он внушает избирателям, предельно проста. Проголосуете за меня, и я помогу объединить Украину и защитить права русскоязычного населения. Проголосуете за Порошенко, и его русофобия приведет к полномасштабной гражданской войне на Украине.

В стране, которая устала от жестокого конфликта и мечтает о мире и экономической стабильности, эта идея звучит очень сильно, а этого может оказаться достаточно для того, чтобы предвыборное лидерство Зеленского превратилось в его победу.

И как минимум глупо отвергать любую возможность того, что маятник может вновь качнуться на восток.