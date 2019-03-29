Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины , заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон. Кроме повышения обороноспособности украинской армии, эти деньги пошли на «улучшение взаимодействия с НАТО ». Он добавил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вступить в НАТО, но для начала «неплохо было бы разобраться с Крымом ».

Военная помощь Украине со стороны США за последние пять лет составила более $1,3 млрд Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Эрика Пэхона.

«С 2014 года Штаты выделили более $1,3 млрд в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО. Кроме того, США по-прежнему, выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявил представитель американского военного ведомства.

Пэхон добавил, что США поддерживают стремление Киева вступить в НАТО, однако для этого «необходимо решить крымский вопрос», поскольку Украину не примут в альянс с неразрешенным территориальным спором.

В начале марта из проекта бюджета Госдепартамента на 2020 год стало известно, что США планируют выделять больше денег на военную помощь Украине и Грузии . Всего на «программы противодействия России » планируют потратить $661 млн На финансирование военных других стран США собираются потратить в 2020 году более $5,3 млрд

Кроме того, Вашингтон может принять решение о продаже Киеву новых наименований систем противовоздушной и прибрежной обороны, а также дополнительного количества переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, рассказал в ходе брифинга для журналистов спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер

«Украина сказала, что хочет больше комплексов Javelin. Это возможно. Мы должны рассматривать и такие вещи, как системы противовоздушной и прибрежной обороны и противоснайперские комплексы, уже предоставленные США. Речь идет обо всем, что нужно Украине, чтобы обладать современным потенциалом, защищать себя и остановить направленную против нее агрессию», — заявил спецпредставитель.

При этом в феврале президент США Дональд Трамп подписал законодательные акты о выделении Украине почти $700 млн В посольстве Украины в Вашингтоне заявили, что американские власти существенно увеличили размер финансовой поддержки украинского государства.

Ранее стало известно, что американская береговая охрана передала украинским ВМС два списанных катера класса «Айленд», передает ФАН. Как отмечается, речь идет о построенных в 1988 году катерах Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). При этом на церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко . В этой связи украинский президент заявил об укреплении военно-морского альянса с США.

По словам президента, передача катеров станет «еще одним кирпичиком» в укреплении отношений между странами. Также он отметил, что США являются лидерами среди стран, которые предоставляют военную помощь Украине.

«Руководство США, в том числе президент США, вновь доказало, что оно стоит на страже международного права и поддерживает наш свободолюбивый народ в поиске мира, демократии и независимости», — заключил Порошенко.

В августе 2018 года американский сенат принял оборонный бюджет в размере $716 млрд на 2019 финансовый год, передает НСН. Документ был принят подавляющим большинством в ходе голосования. Ранее стало известно, что проект бюджета США на 2020 год предполагает увеличение расходов на оборону на 5%, до $750 млрд Приоритетом обозначено стратегическое соперничество с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. На помощь другим странам в противодействии России предполагается выделить $500 млн Стоит добавить, что оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2019 году составляет $725,5 млрд и является рекордным за всю историю США.

В августе 2018 года президент Петр Порошенко пообещал, что украинская армия станет одной из сильнейших в Европе. По словам Порошенко, в данный момент украинские власти «полностью перестраивают» всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО.

Тем временем, потери украинских силовиков с начала «антитеррористической операции» в Донбассе в 2014 году составили около 3,8 тыс. погибшими, сообщил еще в конце апреля 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.