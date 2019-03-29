«Трагикомедия»: два дня до выборов на Украине

Лидерство в предвыборных рейтингах Зеленскому отдают шесть социологических центров — КМИС, «Рейтинг», GFK Ukraine, Центр Разумкова, УИСИ СОЦИС и «Социальный мониторинг».

При этом, согласно данным каждого из них, Зеленский не наберет достаточно голосов, чтобы выиграть выборы президента уже в первом туре.

В том, что второй тур неминуем, уверены и политологи. Однако кто будет противостоять в нем Зеленскому, если тот оправдает свой рейтинг, никто не знает. За это право соревнуются действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко

По мнению эксперта Научного центра евразийской интеграции Александра Александровского, во втором туре окажется и даже может в итоге выиграть выборы Порошенко — явка во втором туре обычно ниже, и это плюс для кандидата с админресурсом.

Также Александровский предположил, что едва ли Зеленский или Тимошенко, проиграй они админресурсу Порошенко, станут «майданить» — в апреле украинцев больше интересует не судьба страны, а посевные работы.

В свою очередь, политолог Тарас Березовец считает, что во втором туре встретятся Зеленский и Тимошенко, и ей актер также проиграет.