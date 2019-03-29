«Трагикомедия»: два дня до выборов на Украине 

Президентская кампания 2019 года на Украине — «трагикомедия»: олигарх Петр Порошенко обещает деолигархизацию, а главный фаворит — комик Владимир Зеленский. Об этом пишет «Ридус».
Лидерство в предвыборных рейтингах Зеленскому отдают шесть социологических центров — КМИС, «Рейтинг», GFK Ukraine, Центр Разумкова, УИСИ СОЦИС и «Социальный мониторинг».
При этом, согласно данным каждого из них, Зеленский не наберет достаточно голосов, чтобы выиграть выборы президента уже в первом туре.
В том, что второй тур неминуем, уверены и политологи. Однако кто будет противостоять в нем Зеленскому, если тот оправдает свой рейтинг, никто не знает. За это право соревнуются действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.
По мнению эксперта Научного центра евразийской интеграции Александра Александровского, во втором туре окажется и даже может в итоге выиграть выборы Порошенко — явка во втором туре обычно ниже, и это плюс для кандидата с админресурсом.
Также Александровский предположил, что едва ли Зеленский или Тимошенко, проиграй они админресурсу Порошенко, станут «майданить» — в апреле украинцев больше интересует не судьба страны, а посевные работы.
В свою очередь, политолог Тарас Березовец считает, что во втором туре встретятся Зеленский и Тимошенко, и ей актер также проиграет.
«Класс бьет талант», — уверен он.