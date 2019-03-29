Коломойский обозначил свое отношение к Зеленскому

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью агентству УНИАН рассказал о своём отношении к кандидату в президенты страны, шоумену Владимиру Зеленскому. Бизнесмен рассказал, что его телеканал "1+1" стал сотрудничать с продакшн-студией Зеленского "Квартал 95" в 2012 году.

В качестве положительных качеств Зеленского Коломойский выделил скорость реакции, эрудицию и самостоятельность в принятии решений.

"Он никогда не был замечен в алчности, в стремлении зарабатывать деньги любой ценой, в неумении договариваться, в отсутствии компромиссности", — заявил предприниматель.

При этом Коломойский отметил необходимость прихода к власти на Украине представителей нового поколения.