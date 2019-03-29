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Коломойский обозначил свое отношение к Зеленскому 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью агентству УНИАН рассказал о своём отношении к кандидату в президенты страны, шоумену Владимиру Зеленскому. Бизнесмен рассказал, что его телеканал "1+1" стал сотрудничать с продакшн-студией Зеленского "Квартал 95" в 2012 году.
В качестве положительных качеств Зеленского Коломойский выделил скорость реакции, эрудицию и самостоятельность в принятии решений.
"Он никогда не был замечен в алчности, в стремлении зарабатывать деньги любой ценой, в неумении договариваться, в отсутствии компромиссности", — заявил предприниматель.
При этом Коломойский отметил необходимость прихода к власти на Украине представителей нового поколения.
"Моё мнение — надо всё-таки уступать дорогу молодым. Зеленский — это… некий символ. Символ смены поколений", — подчеркнул он.
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Украина , Видео , В мире , Игорь Коломойский , УНИАН
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