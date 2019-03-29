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Тимошенко пообещала не собирать «майдан» при поражении на выборах 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Кандидат в президенты Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» заявила, что не планирует организовывать «майданы» на Украине в случае поражения на президентских выборах.
«Я знаю, просто сейчас как-то так агрессивно нагнетается ситуация в стране. Про какие-то новые «майданы», восстания, силовые противостояния… Ничего подобного не будет», — цитирует УНИАН кандидата от партии «Батькивщина».
Тимошенко заявила, что уверена в своей «убедительной» победе на выборах президента, после которой не будет нужды в каких-либо агрессивных действиях.
При этом она призвала избирателей не верить социологическим опросам, так как «социология в стране умерла с началом избирательной кампании».
Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук в блицинтервью RT допустил вероятность нового «майдана» на Украине при массовых фальсификаций в ходе выборов.
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Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Леонид Кравчук , УНИАН
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