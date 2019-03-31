Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тысячи жалоб от избирателей поступили в штаб Зеленского 

News.ru + ещё 19 1 час назад
Сообщения о почти двух тысячах нарушений поступили на горячую линию штаба кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
По словам координатора по работе с регионами Александра Корниенко, избиратели, в частности, рассказали штабу о случаях организованной доставки людей на участки для голосования, а также о присутствии «непонятных людей» со списками.
Эти нарушения мы фиксируем, делаем акты, и, конечно, при необходимости будем их использовать для юридической защиты, — цитирует ТАСС Корниенко.
Он также добавил, что располагает пока непроверенной информацией о попытках подкупа избирателей в ряде регионов.
Ранее News.ru писал о том, что полиция Украины получила около 400 заявлений о нарушениях в ходе выборов. По четырем случаям возбуждены уголовные дела.
News.ru: последние новости
ЦИК Украины назвала новые данные по явке Шоумен Зеленский ушёл в отрыв Зеленский разорвал связь с Россией
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена оказалась против Зеленского31
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины554
Не дождалась: женщина умерла во время выборов8
Стало известно о явке на украинских выборах5
Идиоты. Зеленский о поддержавших его российских актерах211
Видео
Штаб Зеленского сделал заявление о подкупах
Украина В мире
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины
В мире Украина
Ляшко нарушил закон о выборах
В мире Политика
В США впечатлились необычным взлетом Ми-24
Армия Оружие
ЦИК Украины назвал последние данные по явке
В мире Украина
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
В мире Украина
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах
В мире Украина
Лавров дал Помпео совет
Политика
Стала известна явка на выборах президента Украины
В мире Украина
Порошенко сделал заявление о России в день выборов
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение