Штаб Зеленского сделал заявление о подкупах

Тысячи жалоб от избирателей поступили в штаб Зеленского

Сообщения о почти двух тысячах нарушений поступили на горячую линию штаба кандидата в президенты Украины , шоумена Владимира Зеленского

По словам координатора по работе с регионами Александра Корниенко, избиратели, в частности, рассказали штабу о случаях организованной доставки людей на участки для голосования, а также о присутствии «непонятных людей» со списками.

Эти нарушения мы фиксируем, делаем акты, и, конечно, при необходимости будем их использовать для юридической защиты, — цитирует ТАСС Корниенко.

Он также добавил, что располагает пока непроверенной информацией о попытках подкупа избирателей в ряде регионов.

Ранее News.ru писал о том, что полиция Украины получила около 400 заявлений о нарушениях в ходе выборов. По четырем случаям возбуждены уголовные дела.