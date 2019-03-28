Порошенко предупрежден. Демарш главы Конституционного суда Украины угрожает «взорвать» страну

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Станислав Шевчук рассказал, что может отказаться приводить новоизбранного президента к присяге, если тот сфальсифицирует выборы. Издание Украина.ру решило выяснить, что на самом деле может стоять за этим заявлением и действительно ли такой сценарий настолько уж фантастический, каким кажется на первый взгляд

Булава, орденская цепь и гербовая печать — традиционные символы президентской власти на Украине, обладателями которых мечтают стать претенденты на высший государственный пост. Однако в нынешнем году в стране может сложиться уникальная ситуация, когда на инаугурации вручать новоизбранному президенту эти предметы будет просто некому.

Вотум недоверия

События вокруг украинского Конституционного суда начали развиваться после появления 15 марта в прессе письма трех судей КСУ к своим коллегам, которые выступили против своего председателя Станислава Шевчука.

Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко предъявили главе КСУ целый ряд обвинений, в числе которых будто бы имевшие место манипуляции с делами, превышение должностных полномочий, саботаж, давление на других членов суда и даже длительное отсутствие на рабочем месте. Апогей данного списка — превращение КСУ в инструмент для решения политических и бизнес-интересов.

«Деятельность Шевчука на посту главы суда убедительно показала, что избрание его на эту должность было роковой ошибкой. На сегодня становится очевидным, что дальнейшее пребывание Шевчука на этом посту приведет к развалу суда и разрушению конституционного правосудия в целом», — говорилось в документе.

К своему демаршу против Шевчука судьи предложили присоединиться своим коллегам, ведь именно решением 2/3 членов КСУ возможно сместить нынешнего председателя и избрать нового.

Первый среди равных

Согласно законам Украины, должность главы Конституционного суда не предполагает каких-то особых полномочий, отличных от полномочий других судей КСУ, он влияет на рассматриваемые дела исключительно с точки зрения регламентной работы и формирования повестки дня.

Нынешний председатель КСУ вступил в свою должность 21 февраля 2018 года, до него это место оставалось вакантным в течение 11 месяцев.

Столь длительную паузу эксперты объясняли тем, что власти страны, несмотря на формальность функций главы КСУ, придают особое значение тому, кто именно будет занимать эту должность.

Шевчук вошел в состав Конституционного суда в первый постмайданный «призыв» — в марте 2014 года по квоте Верховной Рады (всего в КСУ 18 судей, которые в равных долях назначаются парламентом, президентом и съездом судей).

«Он всегда работал экспертом, ученым, в политических процессах участия никогда не принимал», — отмечал тогда в комментарии ВВС Украина председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Одним из самых громких дел КСУ за год нахождения Шевчука на своем нынешнем посту стала отмена нормы об уголовной ответственности за незаконное обогащение, которая была признана антиконституционной.

Данное решение КСУ признал противоречащим Основному закону, что вызвало недовольство у западных партнеров Украины, которые то и дело подгоняют Киев в его декларативной борьбе с коррупцией.

Изрядная критика прозвучала и внутри страны, многие сочли, что Конституционный суд действует по указке Банковой и обслуживает Администрацию действующего президента Петра Порошенко

Ответный удар

После того как Мельник, Сас и Слиденко обнародовали свое письмо, прошло более недели, и Шевчук решил через СМИ ответить на прозвучавшие обвинения.

В интервью изданию «Страна.ua» он заявил, что до своего избрания главой КСУ он не был лично знаком с Порошенко, однако после назначения действующий президент предложил ему войти в свою команду, на что Шевчук ответил отказом.

Именно с этим глава КСУ связывает давление, оказывающееся на него и его родственников, которое обрушилось на них со стороны президентского окружения.

Письмо своих коллег он назвал средством политической борьбы.

«Фактически то, что происходит сейчас в Конституционном суде, является гипертрофированным отображением того, что происходит в государстве в целом. Активная и мотивированная группа, готовая и стремящаяся к конфликту, настойчиво пытается навязать свою волю остальным. Я убежден, что никаких благих намерений "тройка" не преследовала, их действия деструктивны и направлены на блокирование позитивных изменений», — сказал Шевчук.

Однако самое интересное он заготовил напоследок — заявив, что не станет принимать присягу новоизбранного президента, если тот получит свою должность благодаря фальсификациям.

Правовая коллизия

Согласно 104-й статье Конституции Украины, новоизбранный президент должен вступить в должность через процедуру присяги не позднее 30 дней с момента официального объявления Центризбиркомом результатов очередных выборов. К присяге президента должен приводить глава КСУ.

Таким образом, Основной закон не предусматривает каких-либо запасных вариантов на случай, если Шевчук пойдет до конца и наотрез откажется исполнять свои обязанности в данной ситуации.

В Конституции также не оговаривается, что будет в случае, если в течение 30 дней избранный президент так и не вступит в должность и кому по закону должно перейти управление государством.

Такая процедура предусмотрена в положении, когда президент досрочно прекращает свои полномочия, при этом исполнять его обязанности, с ограничениями, должен спикер Верховной Рады, однако неясно, может ли эта норма быть применимой в ситуации сорванной присяги.

Стоит обратить внимание, что в Законе о выборах президента Украины в статье 87 в части обретения президентом своих полномочий отсутствует пункт об обязательном присутствии на инаугурации главы КСУ, однако данный закон в правовой иерархии страны априори находится ниже Конституции.

Также не стоит сбрасывать со счетов вариант, при котором непримиримого главу КСУ сумеют отстранить и заменить другой, более сговорчивой фигурой. Такое решение должны принять сами судьи, причем за отставку должны проголосовать минимум 2/3 из них (12 человек), которые избираются туда на срок 9 лет.

Причем для проведения такого голосования должны быть веские причины и обвинения в адрес главного судьи КСУ, отчасти эту задачу и призвано выполнить письмо трех судей. Однако, исходя из того, как развиваются события на данный момент, Банковая не располагает «убойным» компроматом на главу КСУ, а потому не способна форсировать события и может попросту не успеть организовать изгнание Шевчука до момента инаугурации.

Кроме этого, существует возможность, что глава КСУ может добровольно покинуть свою должность, например по состоянию здоровья, однако данный вариант развития событий маловероятен.

Возможно все

Того, что Шевчук может сорвать присягу после предстоящих выборов, не исключает политолог Алексей Якубин, с которым побеседовал корреспондент издания Украина.ру.

По словам эксперта, на нынешней Украине возможно все.

«А если говорить в целом, то бюрократия и ключевые судьи держат нос по ветру и если они будут видеть, что действующая власть выглядит очень слабо в контексте выборов, то они будут смотреть на тех политиков, которые набирают силу в контексте выборов, которые более рукопожатны для тех же иностранных посольств, так как некий аспект международной легитимности в Украине играет большую роль, то как на выборы и ситуацию вокруг выборов будут смотреть посольства, как минимум, «Большой семерки», — сказал он.

При этом Якубин полагает, что во всей этой истории имеет серьезный вес фактор Соединенных Штатов, у которых в последнее время напряженные отношения с Порошенко.

«Делая подобные заявления, Шевчук таким образом улавливает тренды, имея в виду, скажем так, холодные отношения Порошенко и посла США в Киеве Мари Йованович и сомнения западных посольств в том, что действующая власть может честно победить и, учитывая этот тренд, судья сделал такое заявление, потому что он пытается себя позиционировать как западноориентированнный глава Конституционного суда», — заявил политолог.

Якубин также не исключает, что вся эта история — лишь сигнал для Порошенко со стороны Запада, в том смысле, что он не будет закрывать глаза на совсем уж вопиющие фальсификации и подлоги.

«Поэтому я не исключаю такой ситуации (срыва присяги. — Ред.), ведь никто не тянул за язык главу Конституционного суда говорить то, что он сказал. В том числе и в том контексте, что на него пытались влиять со стороны Порошенко, который предлагал стать ему частью его команды. Не исключаю такого варианта, что это еще один сигнал для Порошенко, что Запад безусловно его поддерживать не будет и его действия будут рассматриваться в контексте того, как пройдут выборы», — подытожил эксперт.

Резюмируя, можно утверждать, что если глава КСУ все же решится объявить войну власти и сорвать присягу нового президента, то авторитет избранного главы государства в глазах международного сообщества будет серьезно подорван, а внутриполитические последствия для страны при таком раскладе не возьмется предсказать никто.