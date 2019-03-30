«Нас и в списках‐то нет!»: в Донбассе отказываются голосовать

Зеленский, Порошенко, Тимошенко или никто? Пока Украина готовится к выборам, в Донбассе не спешат воспользоваться правом голоса. «360» пообщался с жителями ДНР и выяснил, почему людей не устраивает ни один кандидат.
Вояж на выборы
Петр Порошенко предоставил жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможность голосовать на выборах президента Украины. По мнению политологов, глава страны пошел на это, чтобы избежать критики со стороны мирового сообщества. Отсутствие права голоса у почти четырех миллионов жителей Донбасса поставило бы под угрозу признание выборов западными странами.
Но избирательных участков в ДНР и ЛНР нет. Для голосования жителям было необходимо до 25 марта взять документы и выехать на подконтрольные Киеву территории для подачи заявления об изменении места голосования. А затем — повторно приехать, но уже непосредственно на выборы 31 марта.
То есть линию соприкосновения необходимо пересечь два раза. В случае второго тура желающим снова придется выехать на Украину. Неудивительно, что проделать это дорогостоящую и крайне затруднительную процедуру решили немногие.
Впрочем, украинский Госреестр избирателей отчитался, что более 315 тысяч украинцев уже изменили место голосования и пойдут на избирательные участки не там, где официально зарегистрированы. По данным BBC, почти треть от этого числа — люди, зарегистрированные в Крыму и на территориях ДНР и ЛНР. Правда ли это?
Кто поедет на выборы?
Желающих выехать на Украину для голосования из ДНР и ЛНР «360» найти не удалось. Из опрошенных «360» респондентов никто не изъявил желания поехать на территорию Украины и проголосовать.
На выборы я не иду, потому что не вижу ни одной достойной кандидатуры, которая могла бы в корне изменить всю ситуацию. И знакомых, кстати, которые поехали бы голосовать в Украину, у меня нет — Денис Кравченко.житель Донецка.
Многие откровенно не верят, что это как-то решит проблемы региона. Некоторые считают себя гражданами ДНР, а не Украины, и на выборы намеренно не пойдут.
«Я считаю это бессмысленным. Лично среди моего круга знакомых желающих поехать на Украину нет», — поделилась мыслями жительница Донецка Татьяна.
Часть людей уверена, что даже если они потратят деньги и время и, рискуя жизнью, доедут до избирательного участка, то проголосовать просто не получится.
Их выборы — это их выборы. Да и вообще, нас в списках-то, скорее всего, даже не будет! А если будем, то наверное, даже об этом не узнаем — Татьяна Полищук.жительница Донецка.
Многие считают очень сложной дорогу до ближайшего участка. «Пересечение линии соприкосновения — это длительное ожидание на КПП и очень долгая дорога», — говорит Татьяна.
«Голосовать я, естественно, не еду, смысла не вижу никакого! Зачем?» — заявил «360» пенсионер Виктор из Донецка.
Чего хотят жители Донбасса?
Опрошенные «360» жители региона назвали три основные проблемы, которые необходимо решить как можно скорее. Это военные действия и гибель людей на фронте, проблемы с экономикой и непризнанность республик.
Думаю, как только нас признают, все наладится. Это самое главное, с чем нужно разобраться незамедлительно — Виктор Емельяненко.житель Донецка.
Еще одна жительница Донецка Анна Волошина заявила, что первым делом нужно прекратить боевые действия, и только потом обсуждать статус республик.
«До сих пор гибнут люди на фронте. Это происходит ежедневно. Так что самая основная проблема это война, вот закончится война будем думать что делать дальше», — полагает Анна.
Выборы на Украине пройдут 31 марта. В них участвует 39 кандидатов, но основная борьба развернется между «тройкой лидеров» — актером Владимиром Зеленским, политиком Юлией Тимошенко и нынешним президентом Украины Петром Порошенко. Из всех троих самые высокие рейтинги у Зеленского. При этом ожидается, что ни один из кандидатов не наберет необходимого большинства голосов для победы в первом туре, и придется устраивать второй тур выборов.