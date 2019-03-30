«Нас и в списках‐то нет!»: в Донбассе отказываются голосовать

«Нас и в списках‐то нет!» Жители Донбасса отказываются голосовать на выборах президента Украины

Зеленский, Порошенко , Тимошенко или никто? Пока Украина готовится к выборам, в Донбассе не спешат воспользоваться правом голоса. «360» пообщался с жителями ДНР и выяснил, почему людей не устраивает ни один кандидат.

Вояж на выборы

Петр Порошенко предоставил жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможность голосовать на выборах президента Украины. По мнению политологов, глава страны пошел на это, чтобы избежать критики со стороны мирового сообщества. Отсутствие права голоса у почти четырех миллионов жителей Донбасса поставило бы под угрозу признание выборов западными странами.

Но избирательных участков в ДНР и ЛНР нет. Для голосования жителям было необходимо до 25 марта взять документы и выехать на подконтрольные Киеву территории для подачи заявления об изменении места голосования. А затем — повторно приехать, но уже непосредственно на выборы 31 марта.

То есть линию соприкосновения необходимо пересечь два раза. В случае второго тура желающим снова придется выехать на Украину. Неудивительно, что проделать это дорогостоящую и крайне затруднительную процедуру решили немногие.

Впрочем, украинский Госреестр избирателей отчитался, что более 315 тысяч украинцев уже изменили место голосования и пойдут на избирательные участки не там, где официально зарегистрированы. По данным BBC, почти треть от этого числа — люди, зарегистрированные в Крыму и на территориях ДНР и ЛНР. Правда ли это?

Кто поедет на выборы?

Желающих выехать на Украину для голосования из ДНР и ЛНР «360» найти не удалось. Из опрошенных «360» респондентов никто не изъявил желания поехать на территорию Украины и проголосовать.

На выборы я не иду, потому что не вижу ни одной достойной кандидатуры, которая могла бы в корне изменить всю ситуацию. И знакомых, кстати, которые поехали бы голосовать в Украину, у меня нет — Денис Кравченко.житель Донецка.

Многие откровенно не верят, что это как-то решит проблемы региона. Некоторые считают себя гражданами ДНР, а не Украины, и на выборы намеренно не пойдут.

«Я считаю это бессмысленным. Лично среди моего круга знакомых желающих поехать на Украину нет», — поделилась мыслями жительница Донецка Татьяна.

Часть людей уверена, что даже если они потратят деньги и время и, рискуя жизнью, доедут до избирательного участка, то проголосовать просто не получится.

Их выборы — это их выборы. Да и вообще, нас в списках-то, скорее всего, даже не будет! А если будем, то наверное, даже об этом не узнаем — Татьяна Полищук.жительница Донецка.

Многие считают очень сложной дорогу до ближайшего участка. «Пересечение линии соприкосновения — это длительное ожидание на КПП и очень долгая дорога», — говорит Татьяна.

«Голосовать я, естественно, не еду, смысла не вижу никакого! Зачем?» — заявил «360» пенсионер Виктор из Донецка.

Чего хотят жители Донбасса?

Опрошенные «360» жители региона назвали три основные проблемы, которые необходимо решить как можно скорее. Это военные действия и гибель людей на фронте, проблемы с экономикой и непризнанность республик.

Думаю, как только нас признают, все наладится. Это самое главное, с чем нужно разобраться незамедлительно — Виктор Емельяненко.житель Донецка.

Еще одна жительница Донецка Анна Волошина заявила, что первым делом нужно прекратить боевые действия, и только потом обсуждать статус республик.

«До сих пор гибнут люди на фронте. Это происходит ежедневно. Так что самая основная проблема это война, вот закончится война будем думать что делать дальше», — полагает Анна.