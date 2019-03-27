Последний шанс Тимошенко: вечный оппозиционер — между амбициями и засадой

В интервью Гордону Юлия Тимошенко заявила, что она однозначно выиграет президентские выборы, в первом туре получив не менее 30% голосов, а во втором — 51%, и легко опередит Зеленского. Дело здесь не в безосновательной самоуверенности кандидата (таким он, в общем, и должен быть). Дело в том, зачем Тимошенко нужно президентство

Даже Гордон, слушая Юлию Владимировну, несколько заскучал. Собственно, причины его скуки понятны — по социологическим данным, Тимошенко может даже опережать Порошенко, но, учитывая фактор Зеленского и фактор фальсификаций, вероятность её выхода во второй тур крайне низка.

Мотивация

У Юлии Тимошенко сильная мотивация для участия в выборах: это её последний шанс занять президентское кресло.

Нет, она в прекрасной физической форме и возраст у неё отнюдь не критический — Голда Меир возглавила правительство Израиля в 71 год. Но к моменту следующих выборов в стране изменится очень многое — и сама страна во многом будет уже другая, и к власти будет рваться новое поколение политиков. Тимошенко на этом фоне будет выглядеть анахронизмом. Так что ей нужно поторапливаться, пока её имидж ещё актуален.

Однако, с другой стороны, единственная вменяемая причина, по которой ей надо становиться президентом, состоит в том, что ей хочется победить на выборах. С точки зрения её собственных политических целей гораздо более актуален пост премьера.

Сама Тимошенко говорит, что она хочет стать президентом, чтобы изменить Конституцию и создать канцлерскую республику (как в Германии , только без «сепаратизма»). Но именно для этого президентом быть не обязательно — парламентаризация восточноевропейских режимов является стратегическим курсом США (посмотрите на то, как меняется система власти в Польше Грузии ), так что эта реформа состоится и без неё.

В общем, для Тимошенко более актуально было бы добиваться поста премьера. Тем более что и конституционной реформой удобнее рулить с Грушевского (премьер непосредственно связан с коалицией большинства в парламенте, в то время как президент — опосредованно, и вообще может быть к нему в оппозиции).

Так что позицию Тимошенко правильно было бы описать так: очень хочет того, что ей не нужно.

Почему кампания провалилась?

Тимошенко, конечно, придерживается другой точки зрения, но… весной 2018 года за Юлию Владимировну собиралось голосовать 15-16% определившихся избирателей, сейчас же — 14-17%. Ей не удалось хоть сколько-нибудь улучшить свой рейтинг. Почему так случилось?

Можно много говорить о том, что избирательная стратегия Тимошенко была неидеальной, а реклама — слишком скучной, но это технологические частности. Главные причины того, что Юлия Владимировна потеряла лидирующие позиции, другие.

Во-первых, это фактор Зеленского — шоумену играючи удалось перехватить протестное голосование.

Тимошенко всегда была идеальным оппозиционером. Она была в оппозиции даже на посту премьера. И ей всегда удавалось собрать голоса избирателей, голосующих «против всего плохого». Ей бы и сейчас это удалось, но…

Феномен голосования за Зеленского состоит в том, что он не имеет никакого отношения к украинскому политическому классу и почти не имеет антирейтинга. В образ кандидата для протестного голосования он вписывается гораздо лучше Тимошенко. Тут она действительно морально устарела. И Зеленский «съел» её победу.

Во-вторых, фактор самой Тимошенко.

Дело даже не в том, что была выбрана неоптимальная стратегия, а в том, что кандидат в президенты сама не продемонстрировала своих лучших качеств. Не увидели мы ни способности навязывать оппонентам свою повестку дня (напротив, Тимошенко послушно следовала в кильватере Порошенко), ни агрессивного ведения кампании, ни ярких, неожиданных рекламных решений. Всё было дорого, технологично — и непереносимо скучно.

Трудно сказать, что тут сыграло большую роль — то ли уверенность в собственной победе, то ли укатали сивку крутые горки (всё же тюрьма даром никому не проходит). Так или иначе, но результат налицо.

И самое главное, кампания уже сыграна — Тимошенко может выйти во второй тур только в результате исключительно благоприятного развития событий.

Поствыборная стратегия

Напрашивается красивый и агрессивный ход, совсем в духе Тимошенко, — без всяких предварительных договорённостей снять свою кандидатуру и призвать сторонников проголосовать за Зеленского.

В результате не просто никто не узнает о её реальном электоральном потенциале, но отношение к ней избирателей решительно улучшится. Рейтинг Тимошенко вырастет, а Зеленский будет чувствовать себя обязанным ей.

Однако Тимошенко так делать не будет.

Во-первых, потому что не может — она ведь серьёзно борется за президентский пост. Последняя возможность всё-таки…

Во-вторых, это неправильно чисто политически — после такого хода теоретическая возможность победы Зеленского в первом туре станет политической реальностью, и у него окончательно сорвёт крышу. Причём до парламентских выборов его главным противником будет именно Тимошенко.

Можно попытаться сделать то же самое по итогам договоренности с Зеленским посредством Коломойского, в обмен на должность премьера. Ничего нового тут нет — в 2009 году Тимошенко ведь удалось уже договориться с Януковичем о конституционной реформе, но он её кинул.

Однако тут ситуация будет ещё хуже — ведь у Тимошенко самая маленькая фракция в Раде, у Зеленского нет вообще ничего, а резервы Коломойского в парламенте маловаты. Так что ресурсов для формирования пропрезидентской коалиции с Тимошенко во главе может и не хватить. К тому же договорённости — договорённостями, но Зеленский и в этом случае будет «однотуровым», со всеми неприятными для премьера последствиями…

Поэтому правильно будет не напрягаться, а дать Зеленскому победить и столкнуться с Радой, в которой создать пропрезидентское большинство будет нельзя. В этом случае, скорее всего, сохранится правительство Гройсмана, а отношения президента с Радой будут натянутыми.

В результате, если не произойдёт чего-то непредвиденного (а оно не произойдёт — Зеленский действительно не готов к занятию поста президента), то Тимошенко вполне может продолжать сидеть в засаде, наблюдая за тем, как скукоживается рейтинг «слуги народа».

А вот по итогам парламентских выборов можно будет уже создавать новую коалицию, с участием президентской партии, которая без особых проблем вознесёт Тимошенко на вершину исполнительной власти. Кстати, такую коалицию Тимошенко уже начала создавать, расточая в интервью Гордону комплименты и Зеленскому, и Гриценко…

Такой вариант представляется вполне реалистичным, но опять же скучным и предсказуемым. Если Тимошенко пойдёт именно этим путём, кончится это не лучшим образом — вопрос её «съедения» на этой дорожке будет чисто техническим.