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Савченко выступила с обращением к украинцам 

Газета.Ru + ещё 7 37 минут назад
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
По ее мнению, не нужно голосовать за "старых политиков", которые уже 27 лет находятся у власти.
"Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест ROSHEN из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки", — заявила Савченко.
Она добавила, что в случае необходимости украинцы должны защитить свой голос, в том числе при помощи народного восстания.
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