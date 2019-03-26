Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее мнению, не нужно голосовать за "старых политиков", которые уже 27 лет находятся у власти.

"Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест ROSHEN из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки", — заявила Савченко.

Она добавила, что в случае необходимости украинцы должны защитить свой голос, в том числе при помощи народного восстания.