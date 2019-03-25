Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружием

Украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием". Об этом президент страны Петр Порошенко написал в своем аккаунте Facebook.

"На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", — заявил глава государства.

Порошенко назвал Россию "агрессором" и пообещал, что Украина продолжит укреплять обороноспособность, чтобы "противостоять" восточному соседу.