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Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружием 

Р-Спорт + ещё 1 26 минут назад
Украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием". Об этом президент страны Петр Порошенко написал в своем аккаунте Facebook.
"На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", — заявил глава государства.
Порошенко назвал Россию "агрессором" и пообещал, что Украина продолжит укреплять обороноспособность, чтобы "противостоять" восточному соседу.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД России назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".
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Комментарии1
Украина , Армия , Видео , В мире , Оружие , Петр Порошенко , МИД , Верховная Рада
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