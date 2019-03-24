На Украине призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед народом

Президенту Украины Петру Порошенко предложили проиграть на выборах и на коленях покаяться перед людьми за пять лет «горя, нищеты и страданий».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президента Украины Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед украинцами за пять лет «страданий». Об этом сообщает «Страна.Ua».

Оппозиция отметила, что Порошенко не выполнил ни одного предвыборного обещания, а только привел страну к расколу из-за войны в Донбассе. При нем, отмечается в заявлении, произошел развал медицины и образования, повышение тарифов, а украинцы стали массово покидать страну.

«Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история еще не знала», — подчеркнули в партии.

По их словам, нынешние украинские власти с ненавистью смотрят на любого украинского политика, обещающего принести Украине мир.

«Поэтому визит Юрия Бойко и Виктора Медведчука в России вызвал такой приступ раздражения и гнева у президента», — подчеркнули в партии.

Ко всему прочему, оппозиционеры заявили, что Порошенко остается только «на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий».

Ранее Петр Порошенко заявил, что не сомневается в своей победе на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта. При этом он отметил, что готов принять любой выбор украинцев.