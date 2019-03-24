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На Украине призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед народом 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президенту Украины Петру Порошенко предложили проиграть на выборах и на коленях покаяться перед людьми за пять лет «горя, нищеты и страданий».
В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президента Украины Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед украинцами за пять лет «страданий». Об этом сообщает «Страна.Ua».
Оппозиция отметила, что Порошенко не выполнил ни одного предвыборного обещания, а только привел страну к расколу из-за войны в Донбассе. При нем, отмечается в заявлении, произошел развал медицины и образования, повышение тарифов, а украинцы стали массово покидать страну.
«Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история еще не знала», — подчеркнули в партии.
По их словам, нынешние украинские власти с ненавистью смотрят на любого украинского политика, обещающего принести Украине мир.
«Поэтому визит Юрия Бойко и Виктора Медведчука в России вызвал такой приступ раздражения и гнева у президента», — подчеркнули в партии.
Ко всему прочему, оппозиционеры заявили, что Порошенко остается только «на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий».
Ранее Петр Порошенко заявил, что не сомневается в своей победе на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта. При этом он отметил, что готов принять любой выбор украинцев.
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Комментарии
Украина , В мире , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Петр Порошенко
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