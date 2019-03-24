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Зеленский захотел создать русскоязычный канал на Украине 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский предложил создать на Украине телеканал на русском языке. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV.
Шоумен считает, что такой канал необходимо создать для того, чтобы он вещал в Крыму, на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в других странах мира.
"Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля", — подчеркнул Зеленский.
Он уверен, что создание русскоязычного канала докажет всем, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий не "хотят отбирать русский язык".
Ранее сообщалось, что Зеленский в последний момент испугался участия в ток-шоу.
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