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Бойко заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины и ее граждан, на нарушая никаких законов.
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев встретился в пятницу в своей подмосковной резиденции с Бойко, лидером "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал поездку своих оппонентов в Москву. Он заявил, что украинские политики пытаются на коленях что-то вымолить у Кремля, а Украину хотят посадить на российскую газовую иглу. СБУ заявила, что даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Москву.
"Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и её граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения", — приводит слова Бойко пресс-служба его партии на своем сайте в субботу.
Политик заявил, что эта встреча была необходима: на ней обсуждались прикладные, экономические вопросы, которые накопились за последние пять лет, в частности вопросы возвращения российского рынка и газовые вопросы.
"Когда я езжу по регионам, я вижу, насколько тяжело сказалась на украинской промышленности потеря российского рынка. Остановились десятки заводов, уничтожены сотни тысяч рабочих мест… Это создало огромные проблемы для отечественной экономики. Поэтому российский рынок необходимо возвращать", — сказал оппозиционер.
Он также заявил, что цена газа для украинских потребителей может быть существенно снижена.
"После вчерашней поездки и заверений главы "Газпрома" о возможности снижения цены российского газа на 25%, предельную цену на газ можно снизить до 3800 гривен за тысячу кубометров для всех категорий потребителей", — сказал политик.
Парламентарий выразил уверенность в правильности прошедшей в Москве встречи.
"Встреча была инициирована нашей стороной, и я считаю, что мы сделали правильно, поскольку от этого зависит благосостояние украинцев. А те политики, которые это критикуют, пусть сами решат хотя бы один вопрос, улучшат жизнь людей, ведь они на протяжении последних пяти лет системно её ухудшали", — сказал Бойко.
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Украина , В мире , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Газпром , СБУ , Правительство РФ , Москва
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