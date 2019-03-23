Бойко заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины

Кандидат в президенты Украины , лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины и ее граждан, на нарушая никаких законов.

"Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и её граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения", — приводит слова Бойко пресс-служба его партии на своем сайте в субботу.

Политик заявил, что эта встреча была необходима: на ней обсуждались прикладные, экономические вопросы, которые накопились за последние пять лет, в частности вопросы возвращения российского рынка и газовые вопросы.

"Когда я езжу по регионам, я вижу, насколько тяжело сказалась на украинской промышленности потеря российского рынка. Остановились десятки заводов, уничтожены сотни тысяч рабочих мест… Это создало огромные проблемы для отечественной экономики. Поэтому российский рынок необходимо возвращать", — сказал оппозиционер.

Он также заявил, что цена газа для украинских потребителей может быть существенно снижена.

"После вчерашней поездки и заверений главы "Газпрома" о возможности снижения цены российского газа на 25%, предельную цену на газ можно снизить до 3800 гривен за тысячу кубометров для всех категорий потребителей", — сказал политик.

Парламентарий выразил уверенность в правильности прошедшей в Москве встречи.