Тимошенко рассказала, как Порошенко подкупает избирателей

На пресс-конференции в Луцке политик в очередной раз обвинила своего главного оппонента в попытке заручиться поддержкой электората за денежное вознаграждение.

«Уже сейчас полным ходом идет подкуп голосов со стороны действующего президента и идёт подготовка к фальсификациям. По всей Украине идёт раздача денег из бюджета по трём направлениям», — заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По её словам, первое направление — специальный фонд «Забота», где у людей спрашивают, кто готов отдать голос за деньги за президента Украины Петра Порошенко , и потом выдают из бюджета по 1000 гривен (около $37) за голос в его пользу; второе — одноразовые выплаты пенсионерам, чтобы их дезориентировать; третье — субсидии на оплату коммунальных услуг, которые будут выплачиваться только два месяца.

«Используя бюджетные деньги, президент пытается не победить, а купить выборы», — подчеркнула Тимошенко.

Вечером 22 марта Порошенко написал в Twitter, что всем пенсионерам, получающим минимальный размер пенсии, выдадут доплату по 1205 гривен в марте и апреле, то есть перед первым и вторым турами выборов. Он также не исключил выплаты этой категории граждан ежегодной 13-й пенсии.