Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В храмах ПЦУ помолятся за справедливые президентские выборы 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Предстоятель новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний издал распоряжение "возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах" президента Украины до завершения избирательного процесса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
Необходимость молиться о справедливых выборах в ПЦУ объяснили "особой ответственностью" жителей страны в период президентской кампании.
"Еще молимся, чтобы Господь Бог дал нам дух разума совершить справедливый выбор Главы государства Украинской и помиловал нас", — говорится в тексте молитвы.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на приглашение на украинские выборы.
Газета.Ru: последние новости
СБУ раскрыла схему подкупа одесских избирателей Тысячи националистов направились к администрации Порошенко Украина усилила охрану на границе с Россией из-за выборов
Украина , В мире , РПЦ
Читайте также
Видео
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
В мире Европа
Массовое побоище в Москве: при чем здесь Меладзе?
Происшествия
Озвучен пессимистический исход выборов на Украине
Украина В мире
Предсмертная просьба: о чем попросила Началова
Шоу-бизнес
«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников
В мире Политика
Фальшивая любовь к Началовой привела к скандалу
Шоу-бизнес
«Не понимает, что говорит»: Мединский ответил Шнурову
Общество
«Позор»: Россия рассказала о пятне на репутации НАТО
Политика
РФ vs США: Су-27 дважды за сутки подняли над Балтикой
Армия Войска
Орейро попросила у Путина паспорт
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение