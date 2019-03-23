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«Победит не Зеленский» — Карасев дал прогноз относительно второго тура 

Украина.ру 29 минут назад
Политолог отметил, что Зеленский вел свою избирательную кампанию в цифровом формате. Но ему придется выйти из этого виртуального пространства и вступить в некую содержательную дискуссию, к которой он, по словам эксперта, совершенно не готов.
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«Кого он предложит? Александра Данюлика, Айвараса Абромавичюса, Ульяну Супрун? У него нет кадров, нет команды. Его образ — это образ гнева, слепой ярости людей. Но эта ярость не может длится вечно», — уверен Карасев.
У Зеленского, продолжил политолог, нет твердого электората. И даже те люди, которые объявляют о его поддержке, до конца не уверены в том, что реально пойдут за него голосовать, подчеркнул эксперт.
Петр Порошенко, по словам эксперта, додавит актера при помощи административного ресурса, а также своими ура-патриотическими лозунгами. А Юлия Тимошенко победит за счет того, что к ней перейдут голоса Анатолия Гриценко и того же Порошенко, заключил Карасев.
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Украина , В мире
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