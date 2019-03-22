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СБУ обвинила России в подготовке «теракта» в метро Харькова 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины обвинила Россию в подготовке теракта в харьковском метро.
СБУ утверждает, что российские спецслужбы завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.
«По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.
В сообщении также утверждается, что представители российских спецслужб заплатили исполнителю 15 тысяч долларов за совершение преступления. Россияне якобы передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком, и предоставили инструкции.
По словам пресс-службы ведомства, СБУ провела спецоперацию, в ходе которой настоящее взрывное устройство было заменено на муляж, после чего задержала преступника на станции метро «Индустриальная» при попытке установить бомбу.
Комментарии40
Украина , В мире , Харьков
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