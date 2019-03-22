Александр Онищенко: Порошенко предал всех своих партнеров и союзников, а теперь они предадут его

По сообщению пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины , обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады Александра Онищенко передан в суд. Ему вменяется организация преступной схемы по хищению средств при добыче газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча». Процесс начнется 10 июня. Но самого обвиняемого там не будет. Он покинул страну еще летом 2016 года, когда в парламент поступило представление о лишении его депутатской неприкосновенности. Онищенко постоянно заявляет, что правоохранительные органы получили прямое указание от президента вернуть его в Украину и посадить в тюрьму. Потому что он слишком много знает и готов этим знанием делиться с общественностью. Наша беседа состоялась в Барселоне.

© Facebook, Александр Онищенко

— За неделю до президентских выборов большинство социологических исследований предсказывают поражение Петра Порошенко. А каков ваш прогноз? Есть ли у нынешнего руководителя Украины в запасе какие-то ходы и приемы, чтобы сохраниться во власти?

— Я думаю, что во второй тур выйдут Владимир Зеленский Юлия Тимошенко . У Порошенко шансов нет никаких, все его рейтинги завышаются. Он, конечно, попробует применить системы массового подкупа избирателей, попытается что-то сфальсифицировать, используя свой контроль над избирательными комиссиями. Но я полагаю, что это у него не пройдет. Бунтует против президента «Национальный корпус», горят магазины «Рошен» . Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что будут пресекаться все попытки скупки голосов. Постоянно вбрасываются компрометирующие материалы на президента и его близких. Я думаю, конкуренты не дадут Петру Порошенко шансов на фальсификацию. Что-то он сделает, конечно, вот напечатали шестьдесят миллионов бюллетеней — в два раза больше, чем нужно. Ясно, что не просто так. Возможно, будут какие-то провокации, но он уже не пойдет на то, чтобы вводить военное положение и отменять выборы.

— А что случилось? Почему его бросили националистические радикалы? Почему стали против него играть? Он же делает все по их программе: нагнетает антироссийскую истерию, подрывает мирный процесс в Донбассе, инициировал автокефалию, запрещает русский язык? Что им не нравится?

— Этого им мало. У всех есть и свои материальные интересы. Уже давно я предсказывал, что ближе к выборам Петра Порошенко все кинут. Потому что сам он всех кидает, никогда не выполняет своих обещаний. И всем, с кем он договаривался, он делает подлости. Он устанавливает во власти полную монополию только для одного себя. Он не видит ни партнерства, ни вообще ничего. Поэтому зарабатывает только он один, а всех остальных людей просто подставляет. Даже если он с кем-то о чем-то договаривается, потом он борется с ними руками силовых структур, а сам показывает, что, дескать, я ни при чем.

И теперь у Порошенко просто не осталось союзников. Поначалу он мог рассчитывать на поддержку «Народного фронта», но и здесь он вел двойную игру. Огромные деньги вложил в кампанию по дискредитации лидера НФ Арсения Яценюка , подкапывался и под Арсена Авакова. И как они теперь должны себя вести?

— Это вы про историю с сыном Авакова, так называемое «дело о рюкзаках», которое расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Его подозревали в причастности к махинациям при закупке рюкзаков для МВД…

— Да, там все было инсценировано Петром Порошенко. Подслушивали замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, фальсифицировали записи. А я еще в 2016 году с фактами утверждал, что НАБУ полностью находится под Порошенко. Все это сказки, что НАБУ или Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) якобы независимы или под контролем американцев. Эти сказки распространяет сам президент. В свое время я практически каждый день бывал в приемной и кабинете Порошенко и постоянно встречал там и начальника НАБУ Артема Сытника, и руководителя САП Назара Холодницкого, причем в тайных комнатах, чтобы их посторонние не видели. Явно не просто так они к нему ходили.

— А потом он что, их тоже стал сливать? Я сам немного знаком с Порошенко, он производит впечатление весьма умного человека, умеет быть вежливым и обходительным. Неужели, став президентом, он совсем потерял берега?

— Его главная задача как бизнесмена и политика — настроить всех друг против друга. Я сам видел. Для него чем люди больше ругаются, ссорятся и воюют между собой, тем лучше. Он именно специалист завести интригу и перессорить всех друг с другом. Как вы думаете, просто так происходили все распри, просто так НАБУ переругалось с антикоррупционной прокуратурой? А еще была война НАБУ против Генеральной прокуратуры . И Служба безопасности Украины (СБУ) вовлечена в эти войны. Он все эти органы перессорил, они все друг с другом воевали, все друг за другом следили, все получали задания от президента. В итоге он потом всех их сливал по очереди, Холодницкого скомпрометировал какими-то записями, Сытника шантажировал. Бывшего генпрокурора Виктора Шокина слил, организовав провокацию.

— Он что, все это сам мутил? Все остальные как куклы, без своей воли?

— Конечно. Он вот именно кукловод. Порошенко играет свою игру, он зарабатывает деньги. Его задача — все подтянуть для себя. Отобрать все бизнесы, скупить все за бесценок, перевести на свои какие-то компании. То есть он занимается бизнесом, а этот хаос устраивает, чтобы ему никто не мешал.

— Стало быть, он тактику своего бизнеса перенес в политику? А политику использует в интересах бизнеса?

— Абсолютно верно.

— Вы утверждаете, что были свидетелем и даже посредником, когда Порошенко покупал голоса депутатов и целых фракций Верховной Рады. Так?

— Да, особенно по кадровым голосованиям — это касалось руководства СБУ и Генпрокуратуры. Многие депутаты изначально не хотели голосовать, например, за отставку главы СБУ Валентина Наливайченко , тем более что он проходил по квоте партии УДАР Виталия Кличко . Петру Алексеевичу пришлось добирать голоса депутатов из нефракционных и других партий. На это он потратил 2,5 миллиона долларов. Он давал деньги у себя прямо в администрации, машинами заезжали в гараж, прямо с гаража лифт на четвертый этаж шел, на его этаж. Мы заходили, начальник охраны показывал нам сумки, пересчитывали деньги, загружали в сумку и увозили.

— Ну вам-то он объяснял свои действия?

— Он говорил, что он за демократию, хочет приостановить коррупцию, грабеж страны, но вся власть находится у премьер-министра Яценюка, который был назначен еще до выборов президента. И тот не дает провести правильные реформы. Нужно расставить правильных людей… Я ему верил тогда.

— А Яценюк действительно ему прямой вызов бросил?

— Яценюк не бросил. Просто после революции, которая там произошла, Яценюк стал премьер-министром, сразу назначил Совет министров. Все были люди его — министры, глава СБУ.

— Но вы же сами сказали, что Наливайченко был креатурой Виталия Кличко. А с Кличко ведь у них были свои договоренности… Все же знают, что Порошенко вместе с Кличко перед президентскими выборами 2014 года ездил в Вену, где они встречались с олигархом Дмитрием Фирташем и его партнером, бывшим главой администрации президента Януковича Сергеем Левочкиным. Там они и поделили зоны власти: Порошенко — президент, Кличко — мэр Киева.

— Они там заключили много сделок и договоренностей. Но по итогу Порошенко всех опять же кинул. Никто из остальных участников той встречи ничего не получил. Кое-что я знаю лично от Кличко, он был моим лучшим другом тогда. Так вот, Виталий рассказал мне, что вскоре после победы на выборах в 2014 году Порошенко придумал историю, что ему для выполнения каких-то обязательств срочно необходимы 15 миллионов долларов наличными, и, дескать, ты должен их принести. Кличко, естественно, сказал: «Где я возьму такую сумму за два-три дня?» А Порошенко ему: «Ну тогда и мои обязательства перед тобой прекращаются».

— А какие были обязательства?

— Я знаю точно, что они всё договаривались делить пятьдесят на пятьдесят, за то, что Кличко снимется с президентской кампании.

— А как можно делить пятьдесят на пятьдесят? И что делить? Вы эту кухню понимаете? Я не понимаю.

— Как только такие люди, как Порошенко, заходят во власть, они сразу начинают смотреть, на чем можно заработать. Это в первую очередь налоговая, таможня, государственные предприятия. Это все считается бизнесом.

— Но как это работает? Вот, например, Виталий Кличко. Он представляется мне достаточно порядочным человеком…

— Я тоже думал, что он порядочный человек. Он был порядочный человек до того момента, когда пришел к мэрскому месту, после этого сразу же…

— Тоже пошел пилить?

— Конечно. Мэрия пилит городской бюджет, дербанит участки под застройку, много чего еще. Там же не один мэр, надо делиться.

— А наверх президенту направляют какую-то часть? Но если договаривались пятьдесят на пятьдесят, то это значит, что Кличко должен получать доходы не только от города.

— Конечно. Договаривались они все делить пополам, но в итоге, чтобы Кличко сильно не рыпался, ему дали Киевскую мэрию, поставили «смотрящего», у него там Вадим Столяр находится, которого курирует Игорь Кононенко, друг президента. И они там дербанят пока только городской бюджет Киева и все, что связано с городом.

— И типа радуйся этому?

— Да, радуйся хоть этому, потому что мог вообще ничего не получить.

— И все-таки как собираются эти деньги?

— Да очень просто. Ну вот, допустим, таможня. И вот пришел к власти Порошенко. Он посылает туда своего человека, Кононенко. Тот приходит, начинает встречаться с руководителями, менеджерами, смотрит их планы и отчетность и каждому по отдельности задает один вопрос: вот, мы тебя назначим начальником, и сколько ты сможешь вытягивать? Один говорит: десять миллионов зелени смогу в месяц. Другой обещает двенадцать, третий — пятнадцать.

— Тендер, одним словом.

— Вроде того. И вот самому «эффективному» говорят: давай собирай команду. Надо человека какого-то назначить, но ты будешь находиться за ним, и за тобой все экономическое обеспечение. То же и по министерствам. Ставятся официально управляющие, ставятся смотрящие, подтягиваются бизнесмены. Тот же «Укроборонсервис», в котором сейчас такой скандал, показывает: назначить можно кого угодно, главное, чтобы вы работали с ними. Кто будет работать, выполнять задачи? Кто будет закупать товар, поставлять, получать и выводить прибыль? И так практически на каждом предприятии. Министерство транспорта , «Укрзализница» и прочие: завышенные цены, откаты — и все идет в бизнес, а через бизнес — политикам.

Иногда госпредприятия прямо используются в политических целях. Например, отдали «Укрспирт» партии «Свобода» с условием, чтобы она заткнулась и прекратила критиковать Порошенко. Такая была бойкая националистическая партия со своим лидером Олегом Тягнибоком, и что же — сидят тихонько, молчат, никто их не слышит. И таких примеров много.

— Но и ваша бизнес-история вроде бы связана с госкорпорацией «Укргаздобыча». Ваши фирмы выигрывали тендеры на подряд для этой компании и занимались добычей газа. С чем связаны обвинения в ваш адрес по поводу мошенничества и казнокрадства?

— Это все затеял лично Петр Порошенко. В какой-то момент ему стало казаться, что я начал финансировать Тимошенко.

— А это не так?

— Это его паранойя. Просто так получилось, что в моем округе в Киевской области, когда были региональные выборы в 2015 году, Тимошенко набрала максимальные результаты. После этого президенту вдули в уши, что я помогаю ей. И сразу после выборов появилось это дело на меня в НАБУ. И вот однажды он собрал нас двоих — Юлию и меня — и открытым текстом сказал: вот законопроект, за который надо голосовать, а вот уголовное дело. Если Тимошенко не вступает в коалицию, то мне конец.

— Если Порошенко уйдет со сцены, сможете ли вы вернуть свои активы и вообще вернуться в страну?

— Вернуться — да, а вот активы уже все забрали. Я сразу поставил на них крест и забыл. Когда я уехал, меня стали уговаривать: дескать, не говори плохо про Порошенко, а мы тебе все вернем. Но я уже решил: у меня нет ничего, и ничто не помешает идти до конца в разоблачениях коррупционных схем Петра Порошенко.

— Как вам пришло в голову тайно записывать разговоры президента? Ведь это началось еще до описанного вами конфликта вокруг Тимошенко.

— Вы же сами понимаете, я человек бизнеса, у меня есть знакомые во всех правоохранительных органах. И когда офицеры говорят мне, что он собирает на меня компромат, что даны жесткие команды, я понимаю, что Порошенко лицемерит. Он меня обнимает и жмет руку, говорит, какой он мне хороший друг, а за спиной дает команду собирать на меня материал. Это его стиль.

— И вы писали все ваше общение с Порошенко?

— Не все, но частично писал.

— Впоследствии вы вроде бы передали записи американским спецслужбам…

— Не передавал, я лишь сказал об их наличии. Но они не проявили интереса. Это было еще в 2015 году, при Обаме. Очевидно, они не хотели компрометации Порошенко.

— Ваши противники на Украине утверждают, что ваши записи сфальсифицированы или, по крайней мере, касаются второстепенных вещей, что там ничего серьезного нет. Почему вы все не опубликуете?

— А где? На меня стоит табу на всех украинских телеканалах. А другим странам это неинтересно.

— А на российских не пробовали?

— Ну тогда точно скажут, что я российский агент и враг народа. Да и без этого говорят.