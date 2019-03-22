В большом интервью изданию Украина.ру депутат Верховной Рады и бывший порученец по особым делам президента Петра Порошенко Александр Онищенко рассказал главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, почему его патрон не имеет шансов на переизбрание
По сообщению пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины, обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады Александра Онищенко передан в суд. Ему вменяется организация преступной схемы по хищению средств при добыче газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча». Процесс начнется 10 июня. Но самого обвиняемого там не будет. Он покинул страну еще летом 2016 года, когда в парламент поступило представление о лишении его депутатской неприкосновенности. Онищенко постоянно заявляет, что правоохранительные органы получили прямое указание от президента вернуть его в Украину и посадить в тюрьму. Потому что он слишком много знает и готов этим знанием делиться с общественностью. Наша беседа состоялась в Барселоне.
© Facebook, Александр Онищенко
— За неделю до президентских выборов большинство социологических исследований предсказывают поражение Петра Порошенко. А каков ваш прогноз? Есть ли у нынешнего руководителя Украины в запасе какие-то ходы и приемы, чтобы сохраниться во власти?
— Я думаю, что во второй тур выйдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. У Порошенко шансов нет никаких, все его рейтинги завышаются. Он, конечно, попробует применить системы массового подкупа избирателей, попытается что-то сфальсифицировать, используя свой контроль над избирательными комиссиями. Но я полагаю, что это у него не пройдет. Бунтует против президента «Национальный корпус», горят магазины «Рошен». Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что будут пресекаться все попытки скупки голосов. Постоянно вбрасываются компрометирующие материалы на президента и его близких. Я думаю, конкуренты не дадут Петру Порошенко шансов на фальсификацию. Что-то он сделает, конечно, вот напечатали шестьдесят миллионов бюллетеней — в два раза больше, чем нужно. Ясно, что не просто так. Возможно, будут какие-то провокации, но он уже не пойдет на то, чтобы вводить военное положение и отменять выборы.
— А что случилось? Почему его бросили националистические радикалы? Почему стали против него играть? Он же делает все по их программе: нагнетает антироссийскую истерию, подрывает мирный процесс в Донбассе, инициировал автокефалию, запрещает русский язык? Что им не нравится?
— Этого им мало. У всех есть и свои материальные интересы. Уже давно я предсказывал, что ближе к выборам Петра Порошенко все кинут. Потому что сам он всех кидает, никогда не выполняет своих обещаний. И всем, с кем он договаривался, он делает подлости. Он устанавливает во власти полную монополию только для одного себя. Он не видит ни партнерства, ни вообще ничего. Поэтому зарабатывает только он один, а всех остальных людей просто подставляет. Даже если он с кем-то о чем-то договаривается, потом он борется с ними руками силовых структур, а сам показывает, что, дескать, я ни при чем.
И теперь у Порошенко просто не осталось союзников. Поначалу он мог рассчитывать на поддержку «Народного фронта», но и здесь он вел двойную игру. Огромные деньги вложил в кампанию по дискредитации лидера НФ Арсения Яценюка, подкапывался и под Арсена Авакова. И как они теперь должны себя вести?
— Это вы про историю с сыном Авакова, так называемое «дело о рюкзаках», которое расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Его подозревали в причастности к махинациям при закупке рюкзаков для МВД…
— Да, там все было инсценировано Петром Порошенко. Подслушивали замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, фальсифицировали записи. А я еще в 2016 году с фактами утверждал, что НАБУ полностью находится под Порошенко. Все это сказки, что НАБУ или Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) якобы независимы или под контролем американцев. Эти сказки распространяет сам президент. В свое время я практически каждый день бывал в приемной и кабинете Порошенко и постоянно встречал там и начальника НАБУ Артема Сытника, и руководителя САП Назара Холодницкого, причем в тайных комнатах, чтобы их посторонние не видели. Явно не просто так они к нему ходили.
— А потом он что, их тоже стал сливать? Я сам немного знаком с Порошенко, он производит впечатление весьма умного человека, умеет быть вежливым и обходительным. Неужели, став президентом, он совсем потерял берега?
— Его главная задача как бизнесмена и политика — настроить всех друг против друга. Я сам видел. Для него чем люди больше ругаются, ссорятся и воюют между собой, тем лучше. Он именно специалист завести интригу и перессорить всех друг с другом. Как вы думаете, просто так происходили все распри, просто так НАБУ переругалось с антикоррупционной прокуратурой? А еще была война НАБУ против Генеральной прокуратуры. И Служба безопасности Украины (СБУ) вовлечена в эти войны. Он все эти органы перессорил, они все друг с другом воевали, все друг за другом следили, все получали задания от президента. В итоге он потом всех их сливал по очереди, Холодницкого скомпрометировал какими-то записями, Сытника шантажировал. Бывшего генпрокурора Виктора Шокина слил, организовав провокацию.
— Он что, все это сам мутил? Все остальные как куклы, без своей воли?
— Конечно. Он вот именно кукловод. Порошенко играет свою игру, он зарабатывает деньги. Его задача — все подтянуть для себя. Отобрать все бизнесы, скупить все за бесценок, перевести на свои какие-то компании. То есть он занимается бизнесом, а этот хаос устраивает, чтобы ему никто не мешал.
— Стало быть, он тактику своего бизнеса перенес в политику? А политику использует в интересах бизнеса?
— Абсолютно верно.
— Вы утверждаете, что были свидетелем и даже посредником, когда Порошенко покупал голоса депутатов и целых фракций Верховной Рады. Так?
— Да, особенно по кадровым голосованиям — это касалось руководства СБУ и Генпрокуратуры. Многие депутаты изначально не хотели голосовать, например, за отставку главы СБУ Валентина Наливайченко, тем более что он проходил по квоте партии УДАР Виталия Кличко. Петру Алексеевичу пришлось добирать голоса депутатов из нефракционных и других партий. На это он потратил 2,5 миллиона долларов. Он давал деньги у себя прямо в администрации, машинами заезжали в гараж, прямо с гаража лифт на четвертый этаж шел, на его этаж. Мы заходили, начальник охраны показывал нам сумки, пересчитывали деньги, загружали в сумку и увозили.
— Ну вам-то он объяснял свои действия?
— Он говорил, что он за демократию, хочет приостановить коррупцию, грабеж страны, но вся власть находится у премьер-министра Яценюка, который был назначен еще до выборов президента. И тот не дает провести правильные реформы. Нужно расставить правильных людей… Я ему верил тогда.
— А Яценюк действительно ему прямой вызов бросил?
— Яценюк не бросил. Просто после революции, которая там произошла, Яценюк стал премьер-министром, сразу назначил Совет министров. Все были люди его — министры, глава СБУ.
— Но вы же сами сказали, что Наливайченко был креатурой Виталия Кличко. А с Кличко ведь у них были свои договоренности… Все же знают, что Порошенко вместе с Кличко перед президентскими выборами 2014 года ездил в Вену, где они встречались с олигархом Дмитрием Фирташем и его партнером, бывшим главой администрации президента Януковича Сергеем Левочкиным. Там они и поделили зоны власти: Порошенко — президент, Кличко — мэр Киева.
— Они там заключили много сделок и договоренностей. Но по итогу Порошенко всех опять же кинул. Никто из остальных участников той встречи ничего не получил. Кое-что я знаю лично от Кличко, он был моим лучшим другом тогда. Так вот, Виталий рассказал мне, что вскоре после победы на выборах в 2014 году Порошенко придумал историю, что ему для выполнения каких-то обязательств срочно необходимы 15 миллионов долларов наличными, и, дескать, ты должен их принести. Кличко, естественно, сказал: «Где я возьму такую сумму за два-три дня?» А Порошенко ему: «Ну тогда и мои обязательства перед тобой прекращаются».
— А какие были обязательства?
— Я знаю точно, что они всё договаривались делить пятьдесят на пятьдесят, за то, что Кличко снимется с президентской кампании.
— А как можно делить пятьдесят на пятьдесят? И что делить? Вы эту кухню понимаете? Я не понимаю.
— Как только такие люди, как Порошенко, заходят во власть, они сразу начинают смотреть, на чем можно заработать. Это в первую очередь налоговая, таможня, государственные предприятия. Это все считается бизнесом.
— Но как это работает? Вот, например, Виталий Кличко. Он представляется мне достаточно порядочным человеком…
— Я тоже думал, что он порядочный человек. Он был порядочный человек до того момента, когда пришел к мэрскому месту, после этого сразу же…
— Тоже пошел пилить?
— Конечно. Мэрия пилит городской бюджет, дербанит участки под застройку, много чего еще. Там же не один мэр, надо делиться.
— А наверх президенту направляют какую-то часть? Но если договаривались пятьдесят на пятьдесят, то это значит, что Кличко должен получать доходы не только от города.
— Конечно. Договаривались они все делить пополам, но в итоге, чтобы Кличко сильно не рыпался, ему дали Киевскую мэрию, поставили «смотрящего», у него там Вадим Столяр находится, которого курирует Игорь Кононенко, друг президента. И они там дербанят пока только городской бюджет Киева и все, что связано с городом.
— И типа радуйся этому?
— Да, радуйся хоть этому, потому что мог вообще ничего не получить.
— И все-таки как собираются эти деньги?
— Да очень просто. Ну вот, допустим, таможня. И вот пришел к власти Порошенко. Он посылает туда своего человека, Кононенко. Тот приходит, начинает встречаться с руководителями, менеджерами, смотрит их планы и отчетность и каждому по отдельности задает один вопрос: вот, мы тебя назначим начальником, и сколько ты сможешь вытягивать? Один говорит: десять миллионов зелени смогу в месяц. Другой обещает двенадцать, третий — пятнадцать.
— Тендер, одним словом.
— Вроде того. И вот самому «эффективному» говорят: давай собирай команду. Надо человека какого-то назначить, но ты будешь находиться за ним, и за тобой все экономическое обеспечение. То же и по министерствам. Ставятся официально управляющие, ставятся смотрящие, подтягиваются бизнесмены. Тот же «Укроборонсервис», в котором сейчас такой скандал, показывает: назначить можно кого угодно, главное, чтобы вы работали с ними. Кто будет работать, выполнять задачи? Кто будет закупать товар, поставлять, получать и выводить прибыль? И так практически на каждом предприятии. Министерство транспорта, «Укрзализница» и прочие: завышенные цены, откаты — и все идет в бизнес, а через бизнес — политикам.
Иногда госпредприятия прямо используются в политических целях. Например, отдали «Укрспирт» партии «Свобода» с условием, чтобы она заткнулась и прекратила критиковать Порошенко. Такая была бойкая националистическая партия со своим лидером Олегом Тягнибоком, и что же — сидят тихонько, молчат, никто их не слышит. И таких примеров много.
— Но и ваша бизнес-история вроде бы связана с госкорпорацией «Укргаздобыча». Ваши фирмы выигрывали тендеры на подряд для этой компании и занимались добычей газа. С чем связаны обвинения в ваш адрес по поводу мошенничества и казнокрадства?
— Это все затеял лично Петр Порошенко. В какой-то момент ему стало казаться, что я начал финансировать Тимошенко.
— А это не так?
— Это его паранойя. Просто так получилось, что в моем округе в Киевской области, когда были региональные выборы в 2015 году, Тимошенко набрала максимальные результаты. После этого президенту вдули в уши, что я помогаю ей. И сразу после выборов появилось это дело на меня в НАБУ. И вот однажды он собрал нас двоих — Юлию и меня — и открытым текстом сказал: вот законопроект, за который надо голосовать, а вот уголовное дело. Если Тимошенко не вступает в коалицию, то мне конец.
— Если Порошенко уйдет со сцены, сможете ли вы вернуть свои активы и вообще вернуться в страну?
— Вернуться — да, а вот активы уже все забрали. Я сразу поставил на них крест и забыл. Когда я уехал, меня стали уговаривать: дескать, не говори плохо про Порошенко, а мы тебе все вернем. Но я уже решил: у меня нет ничего, и ничто не помешает идти до конца в разоблачениях коррупционных схем Петра Порошенко.
— Как вам пришло в голову тайно записывать разговоры президента? Ведь это началось еще до описанного вами конфликта вокруг Тимошенко.
— Вы же сами понимаете, я человек бизнеса, у меня есть знакомые во всех правоохранительных органах. И когда офицеры говорят мне, что он собирает на меня компромат, что даны жесткие команды, я понимаю, что Порошенко лицемерит. Он меня обнимает и жмет руку, говорит, какой он мне хороший друг, а за спиной дает команду собирать на меня материал. Это его стиль.
— И вы писали все ваше общение с Порошенко?
— Не все, но частично писал.
— Впоследствии вы вроде бы передали записи американским спецслужбам…
— Не передавал, я лишь сказал об их наличии. Но они не проявили интереса. Это было еще в 2015 году, при Обаме. Очевидно, они не хотели компрометации Порошенко.
— Ваши противники на Украине утверждают, что ваши записи сфальсифицированы или, по крайней мере, касаются второстепенных вещей, что там ничего серьезного нет. Почему вы все не опубликуете?
— А где? На меня стоит табу на всех украинских телеканалах. А другим странам это неинтересно.
— А на российских не пробовали?
— Ну тогда точно скажут, что я российский агент и враг народа. Да и без этого говорят.