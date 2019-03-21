«Комсомольская правда в Украине»: пять сценариев срыва выборов

Насколько жизнеспособны страшилки о том, что украинская президентская кампания может не состояться?

Со всех концов народ пугают срывом выборов. Вот и президент недавно об этом тоже заговорил. Хотя и не объяснил, что же в стране должно произойти, чтобы президентская кампания не состоялась. Попробуем предположить.

1. Военное положение

В последнее время участились заявления о том, что Россия усиливает своё военное присутствие неподалеку от границ Украины . Исключать эскалацию конфликта не стоит.

«О срыве выборов из-за военной агрессии можно будет говорить только в том случае, если действительно начнётся полномасштабное наступление. Если же в день выборов или накануне будет зафиксировано нарастание количества обстрелов, то возможные попытки Петра Порошенко ввести чрезвычайное положение (а оно влечёт отмену выборов) споткнутся в Верховной Раде. Депутаты не проголосуют за введение ЧП», — говорит политтехнолог Алексей Якубин.

В широкомасштабном наступлении в день выборов сомневается и политолог Ярослав Макитра:

«Никто не отменял Минские соглашения. Запад может выступить арбитром, чтобы в день выборов не было никаких «сюрпризов».

2. Провокации радикалов

Вариантов провокаций может быть несколько.

Дебоши на избирательных участках, теракты. Если «горячие головы» ворвутся на избирательный участок и начнут крушить всё на своём пути: ломать избирательные урны, пытаться испортить бюллетени, устраивать драки и т.д., — то это приведёт к тому, что выборы будут сорваны только на этом участке.

«Заявления отдельных милитаризированных объединений свидетельствуют о том, что будут попытки сорвать голосование на отдельных избирательных участках», — пояснил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Но если же подобные «налёты» будут более чем на половине избирательных участков (всего их около 30 тысяч) и выборы там не удастся провести, то, конечно, возникнет вопрос о срыве всеукраинских выборов. По словам экспертов, такой вариант маловероятен.

Захват ЦИК Администрации президента , Верховной Рады Украины или других госучреждений. «Титушки» теоретически могут пожаловать к ЦИК, АП или другому госучреждению. А если захватят его?

«Прерогатива спецслужб и силовиков не допустить этого и обеспечить подсчёт голосов. Такого в истории выборов ещё не было. Вряд ли это приведёт к срыву выборов, но всё зависит от масштабов ситуации», — отмечает Кошель.

3. Хакерская атака на сервер ЦИК

День выборов пройдёт спокойно. Люди проголосуют. В участкомах и окружкомах практически подсчитают голоса. Начнут передавать в ЦИК…

«Серьёзная хакерская атака на сервер ЦИК — и результаты выборов невозможно установить. Выборы сорваны», — моделирует ситуацию политолог Тарас Загородний.

В КИУ такой сценарий развития ситуации исключают.

«Во-первых, недавно было куплено новое техническое оснащение, сервер ЦИК модернизировали и максимально обезопасили от хакерских атак. Во-вторых, протоколы с мокрыми печатями никто не отменял. Так что итог голосования установить удастся», — убеждает Алексей Кошель.

4. Похищение кандидата

Накануне или в день выборов появляется сенсационная новость — похищен (исчез) один из кандидатов на пост президента или на него совершено покушение. А если это топ-кандидат, как быть? Отменять выборы?

«Нет, это не влечёт отмену выборов. Фамилия кандидата есть в бюллетене, украинцы могут голосовать, — говорит Кошель. — Но, думаю, до таких криминальных историй дело не дойдёт. Хотя…»

Эксперт допускает, что кто-то из технических кандидатов может «подогреть» к себе внимание, инсценировав покушение на себя. Прецеденты в истории Украины были. В 1999 году в кандидата в президенты Наталью Витренко была брошена граната.

После этого инцидента её рейтинги резко взлетели. Она «откусила» голоса у Александра Мороза . И это помогло вывести во второй тур коммуниста Петра Симоненко . Вариант, что «похитят» кандидата — победителя выборов, эксперты даже комментировать не захотели, заявив, что такой сценарий из области фантастики. Но всё же… Один из авторов избирательного законодательства предположил, что в таком случае всё будет решать Конституционный суд. Возможно, будет назначен третий тур выборов, и в него выйдут кандидаты, заручившиеся наибольшей поддержкой в первом туре, или же названа дата новых выборов. Либо победу отдадут кандидату второго тура, который физически может принять присягу президента.

5. Бунт избирательных комиссий

В избирательном процессе огромную роль играют члены окружных избирательных комиссий. Своим решением они могут признать выборы на том или ином участке не состоявшимися.

«Сейчас мы наблюдаем колоссальное количество членов окружных избирательных комиссий. Все 39 кандидатов подавали своих представителей в окружкомы. Часть кандидатов «технические", то есть подыгрывают другим (основным) кандидатам. А это означает, что их представители тоже будут лоббировать интересы этого же кандидата. Если члены окружкома будут видеть, что на том или ином участке итоги голосования не устраивают их кандидата, они станут искать зацепки, чтобы признать выборы на данном участке несостоявшимися», — рассказывает Алексей Кошель.

Но глобально к срыву выборов на всей территории страны это не приведёт.