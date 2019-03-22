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В Раде предложили упразднить пост президента Украины 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" призвал упразднить пост президента страны.
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Парламентарий отметил, что Украина не может строить парламентскую и президентскую республику одновременно. По его словам, исторически страна не является имперским государством, поэтому "император" ей не нужен.
"Я думаю, что в новой Конституции надо перейти к парламентской форме правления и упразднить пост президента — он никому не нужен", — сказал депутат Рады.
Ранее Рабинович предложил провести референдум, чтобы упразднить должность главы государства. В 2017 году он заяил, что стране "идеально" подойдет парламентская форма правления.
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