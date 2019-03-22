В Раде предложили упразднить пост президента Украины

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" призвал упразднить пост президента страны.

Парламентарий отметил, что Украина не может строить парламентскую и президентскую республику одновременно. По его словам, исторически страна не является имперским государством, поэтому "император" ей не нужен.

"Я думаю, что в новой Конституции надо перейти к парламентской форме правления и упразднить пост президента — он никому не нужен", — сказал депутат Рады.

Ранее Рабинович предложил провести референдум, чтобы упразднить должность главы государства. В 2017 году он заяил, что стране "идеально" подойдет парламентская форма правления.