На Украине в «новую церковь» перешли всего 42 прихода УПЦ

Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий заявил, что только 42 прихода УПЦ перешли в "новую церковь" Украины

Президент Украины Петр Порошенко в четверг провел встречу со Всеукраинским советом церквей. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что почти 500 приходов УПЦ перешли в "новую церковь".

"В СМИ распространяется ложная информация о переходе религиозных общин УПЦ в количестве около 450 приходов. Однако, согласно нашим данным, лишь 42 прихода решили перейти к ПЦУ, из них девять приходов перешли без священников. Остальные 55 так называемых "добровольных переходов" характеризуется срезанием замков, избиением верующих и фактически являются захватами", — цитирует Онуфрия пресс-служба церкви.

Он попросил Порошенко дать указание местным чиновникам прекратить "искусственное инициирование изменения подчиненности". "Это прекратит конфликты среди людей. Господин президент! Хочу, чтобы Вы нас поняли правильно. Мы, то есть наша Украинская православная церковь — за Украину, за целостное и единое государство", — сказал Онуфрий, обращаясь к президенту.

Порошенко в свою очередь заявил, что ни он, ни любая областная государственная администрация не давала указаний на места по переводу храмов из одной конфессии в другую. Он посоветовал в таких случаях обращаться в суд, а также предложил Онуфрию отдельную встречу, чтобы обсудить эти кризисные вопросы.

"Я как президент, как гарант конституционных прав, буду делать все возможное для того, чтобы защитить религиозную свободу на Украине. Вопрос религиозной свободы должен быть предметом нашей совместной деятельности", — заявил Порошенко, добавив, что "насилие никогда не может быть методом решения проблем".

В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ — таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".