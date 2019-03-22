Климкин заявил о «двухпартийной поддержке» Украины со стороны США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с конгрессменами и сенаторами США обсудил дальнейшее стратегическое партнерство между странами. Республиканская и Демократическая партии США подтвердили поддержку Киева, передали в пресс-службе МИД Украины 21 марта.

Украинское руководство неоднократно заявляло о том, что страна бежит от Москвы , чтобы обрести свободу. Однако, как отмечал военный эксперт Александр Жилин и ряд других специалистов, на пути к независимости Киев свернул куда-то не туда и прекратился в марионетку Вашингтона.

«Американские законодатели подтвердили двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США и заверили в том, что Вашингтон и в дальнейшем будут оказывать активную помощь в деле укрепления обороноспособности Украины на основе стандартов НАТО, а также усиление демократических институтов и верховенства права», — говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Климкин обсудил с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Майком Крейпо, в которую также вошли сенаторы Джон Баррассо, Джон Кеннеди и члены Палаты представителей Расс Фулчера и Дебби Вассерман Шульц, партнерство в политической и экономической сферах.

Отмечается, что особое внимание было уделено дополнительным шагам с целью противодействия «российской агрессии» и участия НАТО в этом процессе, а также продолжению применения антироссийских санкций.

Климкин подчеркнул важность лидерства США в дальнейшей мобилизации и координации международной поддержки Украины, как в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности, так и реализации внутренних реформ в стране.

По словам Жилина, возможное вступление Украины в североатлантический альянс и размещение на ее территории вооружений стран НАТО несет для России потенциальные геополитические риски. Он отметил, что, как только Украина разместит оружие США у себя, она станет стратегическим противником России, а ее военные объекты — целью для ракетных ударов.

Президент РФ Владимир Путин уже предупреждал о крайне негативной реакции Москвы на передвижение инфраструктуры НАТО к государственным границам.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон признал вину Запада перед Россией, заявив, что расширение НАТО на Восток, вопреки данному обещанию, было ошибкой и вызвало у Москвы законные опасения.