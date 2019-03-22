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Бойко заявил, что на Украине возможен новый Майдан 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители Украины могут выйти на новый Майдан, если выборы главы государства пройдут с нарушениями, считает кандидат в президенты, лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.
"Из-за экономической ситуации на Майдан не пойдут, а если обманули, отобрали голоса, если выбрали с нарушениями — это возможно. У людей такие настроения есть", — заявил Бойко в эфире телеканала NewsOne.
Бойко напомнил об опасности протестов и привел в пример трагедию, произошедшую в конце августа 2015 года, когда, после принятия изменений в Конституцию в части децентрализации, на акции протеста у Верховной рады неизвестный бросил гранату в правоохранителей. Тогда пострадал 141 человек, и погибли четыре нацгвардейца.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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Украина , В мире , Виктор Янукович , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Николай Азаров , ЕС , МВД , Верховная Рада
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