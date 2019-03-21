«Фаталити для Украины»: чем может кончиться скандал с послом США (Главред, Украина)

Украине Мари Йованович. Украинскую политическую жизнь накануне выборов сотрясает очередной скандал, который от прочих отличается не только резонансом, но и масштабом — тень легла на посла США

Так, американское издание «Хилл»сообщило, что в ходе интервью известному ведущему Джону Соломону генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

«К сожалению, во время первой встречи посол США в Киеве дала мне список людей, которых мы не должны преследовать. Мой ответ — это недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановит меня от преследования, есть ли преступление», — сказал Луценко.

В свою очередь в Госдепартаменте США заявление Луценко о списке «неприкосновенных» лиц назвали «откровенной фальсификацией».

«Мы видели сообщение с обвинениями. В настоящее время Соединенные Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после Революции Достоинства 2014 года. Когда политическая воля к подлинной реформе со стороны сменявших друг друга генеральных прокуроров оказалась недостаточной, мы выполнили свою ответственность перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь на более продуктивные проекты», — сдержано прокомментировал высказывание Луценко представитель Госдепа в комментарии Hill.TV.

Впрочем, обвинением Йованович в передаче списка «неприкосновенных» глава украинской генпрокуратуры не ограничился. По его словам, США обещали выделить ГПУ 4 миллиона долларов, однако средства так и не дошли до офиса прокуратуры. Ситуацию он охарактеризовал как «довольно странную».

«В то время мы работали по делу о хищении технической помощи от США на сумму 4 миллиона долларов, и в связи с этим имел место тот диалог, — сказал Луценко. — В то время [Йованович] считала, что наши собеседования с украинскими гражданами, украинскими госслужащими, которые были частыми посетителями американского посольства, бросают тень на антикоррупционную политику».

При этом, отметил генпрокурор, ведомство получило от американского посольства письмо, в котором указывалось, что деньги находятся под полным контролем посольства США и этот факт не требует правовой оценки.

Луценко также отметил, что после публикации записи, на которой слышно, как директор НАБУ Артем Сытник признается, что в 2016 году он «сливал» «черную бухгалтерию» Партии регионов в штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон , ГПУ начала расследование данного факта.

Йованович может покинуть свой пост

Стоит отметить, что Йованович, работавшая послом при президентах Буше, Обаме и теперь Трампе уже не первый раз попадает в прицел критики и вполне может покинуть свой пост раньше срока. Уже ходяд неподтвержденные слухи о том, что в ближайшее время посла отзовут.

Недавно конгрессмен-республиканец Пит Сешнс выразил обеспокоенность работой госпожи Йованович из-за того, что она якобы заявила о своем «презрении» к администрации Трампа.

Политолог Юрий Романенко считает, что «наезд» Луценко на посла США в Украине вполне рационален.

«Посол не относится к тем кругам в Госдепе, которые жалует Трамп, поэтому Луценко играет на том, чтобы убрать из Киева фигуру, используя внутриполитический контекст в США. Подача по Сытнику — это хороший пас Трампу, который борется с Мюллером. И не без успехов. Потому Йованович вполне может слететь раньше срока», — считает Романенко.

При этом эксперт уверен, что скандал выгоден и для президента Петра Порошенко — уход Йованович будет приятным бонусом после поражения на выборах.

«Если Порошенко выиграет каким-то чудом выборы, то это будет вдвойне приятно, потому что будет разорвана связка посольства с еврооптимистами», — считает политолог.

Fatality с огромными последствиями для страны

Михаил Подоляк отмечает, что следом за публикацией « Нью-Йорк таймс », в которой говорилось, что Грегори Крейг, юрист Белого дома, совместно с юридической компанией Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom составили отчет в пользу экс-президента Януковича, заявление Луценко — «явка с повинной» и признание в том, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США.

«Почти официально доказано вмешательство РФ на стороне Трампа. А сейчас, увы, почти доказано и вмешательство Украины на стороне Хилари. Наравне. Две страны, виновные во вмешательстве и требующие. аналогичного наказания. Разоблачен большой такой нарыв, в котором уже проявили себя Крейг (влиятельный юрист БД времен Обамы), юркомпания Skadden, спецпредставитель ФБР в Украине Карен Гринавэй (куратор НАБУ) и даже нынешний зам Госсекретаря Джордж Кент. Потрясающе. Если РФ категорически отрицает свое участие, то наши просто выстроились для явки с повинной, не понимая, что это fatality с огромными последствиями для страны», — отмечает Подоляк.

По его мнению, причина внезапной откровенности Луценко — в предстоящих президентских выборах в Украине: «Посольство и собственно Йованович прекрасно знают, к чему готовится команда ПА. Социология, глубинные интервью четко показывают „всенародную любовь“. Посольство прямо говорит команде ПА — „не рекомендуем играть в эти игры, потому что это приведет к внутреннему расколу и точно рассорит вас с внешними партнерами“. И вот на этом напряженном фоне случается вброс Розенблата по Сытнику и интервью Луценко The Hill».

Трамп ужесточит давление на Украину

Аналогичной версии придерживается политический эксперт Виктор Небоженко. «Многие подозревают, что все, что делает Генпрокурор Луценко тесно связано не сколько с деятельностью правоохранительных органов , сколько целями политического выживания президента Украины Порошенко», — считает политолог.

Выступление Луценко, считает он, является игрой на стороне «хромой утки» Порошенко и в пользу Путина: «Это прямое давление могущественных США на слабовольную и коррумпированную Украину, ее президента и прокурора. Госдеп США вынужден был оправдываться, чего не было уже много десятилетий, — уверен Небоженко. — Европа насторожилась, если Путин после выборов получит Украину, то это серьезно осложнит геополитическое положение ЕС . А Кремлю, наоборот, должно было понравиться открытая антиамериканская позиция верного друга президента Порошенко»

Дмитрий Корнейчук напоминает, что Йованович была назначена на должность посла в Украине при Обаме. «Согласовав вопрос с Йованович, Порошенко в 2016 году через посла Чалого передал демократам компромат на Манафорта, политтехнолога Трампа, о его сотрудничестве с Януковичем и российскими спецслужбами. По мнению Порошенко, это должно было стать его личной „золотой акцией в случае победы Клинтон.

Но выборы выиграл Трамп. И уже больше двух лет Вашингтон всеми силами показывает, что Порошенко вызывает там только тошноту“, — говорит эксперт.

Обвинение же, прозвучавшее из уст Луценко, по его мнению — не более чем попытка подмаслить Трампу в личной мести — организации отставки Йованович. А заодно и переложить на нее всю ответственность за попытку дискредитации Трампа, которую Украина предприняла во время президентских выборов в США.

Впрочем, считает политолог, таким образом Порошенко вряд ли добьется расположения или хотя бы лояльности Белого дома.