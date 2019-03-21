Украинский эксперт: Порошенко ближе к выборам запустит «план икс»

Приглашение Петра Порошенко на "мини-саммит" Украина ЕС накануне президентских выборов свидетельствует о поддержке европейскими лидерами кандидатуры действующего президента на пост главы государства, заявил представитель избирательного штаба украинского президента Олег Медведев.

"Это (участие Порошенко в мини-саммите — ред.) явный знак того, что Европа на этих выборах президента неформально поддерживает Петра Порошенко как проевропейского политика и опытного дипломата, способного обеспечить дальнейшие сближение Украины с ЕС", — заявил Медведев на брифинге в четверг. По его словам, следующий саммит Украина-ЕС состоится летом.

В среду высокопоставленный источник в структурах ЕС заявил журналистам в Брюсселе, что в ЕС не считают, что встреча руководства европейских институтов с Порошенко в период предвыборной кампании означает поддержку его кандидатуры.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

Директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин в эфире радио Sputnik представил свой анализ ситуации.

"Порошенко сейчас себя ведет так, будто бы он точно знает, что после выборов останется президентом — говорит о планах контактов с ЕС на лето и так далее. Хотя если брать все социологические опросы, он (по числу отданных ему на выборах голосов — ред.) будет даже не третьим, а, судя по всему, четвертым и не пройдет во второй тур. Тогда возникает вопрос: откуда такая уверенность? Получается, что он и его группа рассчитывают на какую-то мощнейшую фальсификацию. И я думаю, что он поехал просить согласия на это у высшего бюрократического эшелона ЕС — говорить, что он единственный, кто может их устраивать. Что он служит им всем, чем только может, и готов и дальше эту линию продолжать — фактически полностью перевести Украину под внешнее управление", — сказал Олег Соскин.

Он считает, что у Порошенко есть только один способ остаться на посту президента — отложить выборы.