Взрывоопасное Закарпатье: Украинские венгры бьют тревогу

По данным переписи населения Украины 2001 года, в стране проживают 156 тысяч венгров. Из них 151 тысяча — на территории Закарпатья. При этом образовательная реформа, запущенная на Украине в 2017 году, а также возможное принятие закона об украинском языке больно бьют по гуманитарным правам венгров и других нацменьшинств.

О проблемах «украинских» венгров рассказал Василий Брензович, депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», глава товарищества венгерской культуры Закарпатья и лидер Партии венгров Украины.

По словам Брензовича, в нынешней избирательной кампании при формировании избирательных округов должны применить принцип, чтобы для этнических групп, в том числе проживающих компактно, был сформирован один округ. Однако в 2015 году выборы в Закарпатский областной совет были составлены так, что населенные пункты, где проживают венгры, не граничили друг с другом.

«В этом году перед выборами президента и депутатов Верховной Рады единый округ также не был сформирован, несмотря на то что мы вовремя подавали свои заявления. Поэтому я подал иск в суд», — рассказывает политик.

Предвзятость, обыски и безнаказанность

По словам депутата, отношение к представителям общины (активистам и бенефециарам разных фондов поддержки, местным депутатам, главам сел общин и деятелям венгерской культуры) со стороны пограничников и работников СБУ предвзятое. Они осуществляют углубленный досмотр вещей, автотранспорта, ведут личный обыск и собеседование в форме допроса, во время которого пытаются выяснить персональные данные, вид экономической, политической, гражданской деятельности.

«В Закарпатье действует фонд, который поддерживает предпринимателей-венгров. За последние годы благодаря организации были предоставлены гранты нескольким тысячам граждан и зарегистрированы более трех тысяч новых закарпатских предприятий. А СБУ ведет следствие касательно финансирования терроризма там, где сотни и тысячи лиц получили его поддержку», — добавил Брензович.

Также он указал на факты, которые содержатся в брошюре «Антивенгерские акции в Украине 2014-2018». Венгерские ученые подсчитали, что на Украине против венгерского нацменьшинства за четыре года осуществлено 182 противоправных действия, за которые виновные до сих пор не понесли наказание.

«Самым большим актом терроризма был в прошлом году поджог нашего офиса, а после этого — его взрыв. Эти люди арестованы, идут судебные процессы в Кракове и Ужгороде. Поджог совершили польские праворадикалы, если это докажет следствие. А взорвали помещение, к сожалению, бывшие офицеры Военных сил Украины, участники АТО», — отметил лидер украинских венгров.

Проблемы — сразу после Майдана

Проблемы для венгров начались, когда после смены власти зимой 2014 года Верховная рада отменила закон об основах государственной языковой политики («закон Кивалова-Колесниченко»), предусматривающий использование вместе с украинским официальное использование языков нацменьшинств, если они превышает 10% от количества проживающих в регионе.

Об этом напоминает Михаил Товт — старший научный сотрудник Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, почётный председатель Демократического союза венгров Украины.

Тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов документ не подписал, тем не менее в 2018 году на смену ему пришел законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Нардепы приняли его в первом чтении и сейчас, перед вторым чтением, рассмотрели около 700 поправок из 2082.

Ужесточение ограничений

В 2014 году был принят закон об образовании, поясняет Товт, согласно которому единственный язык преподавания высшего образования — украинский. Правда, документ оставляет возможность выбирать язык обучения в частных учебных заведениях.

«В декабре 2015 года был принят закон о госслужбе, в котором критерий владения государственным языком однозначно определен абсолютным критерием для занятия фактически любых должностей. Но что взволновало венгерскую общину, так это то, что по закону украинский язык — единственный язык, на котором осуществляется госслужба», — добавил учёный.

Парламентские выборы в Венгрии

В 2017 году на Украине приняли законы о квотах на радио, ТВ и в электронных СМИ, которые ограничивают объем неукраинского контента до 25%. Это было негативно воспринято венгерским сообществом.

Государство не гарантирует и прекращает

Вышеупомянутые законы стали началом ограничения прав нацменьшинств, плюс готовилась образовательная реформа. Изучив детали, венгры начали писать высшим чиновникам о нарушениях своих прав. Но реакции не последовало, а формулировка 7-й статьи реформы в текущем виде была принята без согласования и подготовки.

Статья, напомним, гласит: обучаться на своем языке нацменьшинства могут только до четвертого класса.

«Государство в дальнейшем не гарантирует обучение своих граждан на родном языке или на языках меньшинств — на всех уровнях образовательной системы. Закон прекращает право гражданина на изменение языка своего обучения на любом этапе этого процесса, а также права открытия классов и групп с другим, чем в целом в заведении, языком воспитания и обучения.

Прекращается право основателей приватных учебных заведений на определение языка обучения в данном заведении. Сдача внешнего независимого тестирования (ВНО) возможна только на государственном языке», — такой неполный перечень ограничений этнических венгров предоставил Михаил Товт.

Однако обращение, подписанное в марте 2017 года более чем 60 тысячами венгров Закарпатья к министру образования и президенту, остается без реального ответа. Приходят лишь формальные отписки. Вместе с тем Украина также никак не реагирует на замечания Венецианской комиссии, которая раскритиковала реформу за несоответствие Конституции.

Бессчетное количество притеснений

Что же до закона об украинском языке, правовед привел в пример статью 15 из этого документа, которая определяет государственный язык как единственный, который может быть применен в процессе выборов и референдумов. Это априори ставит в неравное по сравнению с украиноязычными гражданами положение тех, кто не владеет государственным языком или владеет им на ненадлежащем уровне.

В то же время статья 21 предусматривает выпуск печатных средств массовой информации не на украинском языке только в двух или более версиях, одна из которых должна быть на государственном языке. Тираж этих изданий должен быть одинаковым.

«Такая юридическая норма нарушает правила равной конкуренции на рынке печатных СМИ и право граждан к равному доступу к СМИ и передаче информации. И подобных положений — бессчетное количество», — проанализировал документ Товт.

Не издали даже словаря

Венгерская община владела полным циклом образования — от детских садов до вузов, включая 5 частных лицеев. А это 18-19 тысяч учеников. Студенты же вместе с преподавателями и родителями — около 50 тысяч человек. При этом украинские власти практически ничего не сделали, чтобы венгры не протестовали против таких реформ.

«Украинским государством за все годы независимости не был выпущен ни один венгерско-украинский словарь. Это сделали наши организации и областной совет. Нет подготовки специалистов по преподаванию украинского в венгерских школах. Поэтому в школах с венгерским языком обучения и в других школах Закарпатья половина преподавателей украинского языка не являются профессионалами», — заявил Брензович.

В свою очередь, Товт добавил, что за 100 лет в статусе национального меньшинства в составе разных государств венгерская община смогла сохранить свою культуру и свой язык, а значит, свою идентичность.

Исходя из этого, принятая реформа образования и законодательная инициатива касательно языка рассматриваются венгерским нацменьшинством как попытка органов власти как можно быстрее ассимилировать его. А попытки ущемить языковые права национального меньшинства вкупе с правами человека усиливают эмигрантские настроения и нарушают межнациональный мир и благополучие в Закарпатье.