Деловая столица (Украина): Список Йованович. Кто в него входит?

«Деловой столицы» сомневается в искренности американского дипломата. Генпрокурор Украины утверждает, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список «неприкасаемых» украинцев, против которых нельзя заводить уголовные дела. Посольство США на Украине опровергло слова Луценко . Однако, авторсомневается в искренности американского дипломата.

После того, как Юрий Луценко заявил, что существует так называемый список Йованович, который якобы запрещает открывать уголовные дела против кого-то, появилось заявление посольства США, что такого списка нет.

Мы не хотим утверждать, существует такой список или нет, но стоит отметить, что наше избирательное правосудие дает широкое поле для фантазий. Более того, оно позволяет говорить, что кроме возможного списка Йованович еще и списки других уважаемых людей. Мы решили составить свой «список Йованович».

1. Сергей Левочкин . Заметьте, что партнера Фирташа никогда не упоминают ни американцы, ни европейцы в паре с самим Фирташем. Впрочем, как тут не вспомнить, что за преступления режима Януковича он не отвечал, а после отставки во время Евромайдана, поехал на несколько месяцев в США. Почему? Многие считают, что он получил индульгенцию в 2004 году, когда по легенде, уговорил Кучму не идти по жесткому сценарию.

2. Анатолий Гриценко . Здесь, пожалуй, много писать не надо — все и так все понимают.

3. Артем Сытник. Один из ключевых игроков на нашей доске, который кроме видимости работы по борьбе с коррупцией занимается сбором информации. НАБУ — это ключевой инструмент по сбору информации в Украине.

4. Гизо Углава. Правая рука Сытника и главный коммуникатор НАБУ с посольствами и политиками. Он один из главных маховиков работы НАБУ.

5. Александр Данилюк . Выходец из администрации Януковича, человек довольно близкий к Сергею Левочкину, оказался в должности одного из главных реформаторов в АП Порошенко, а потом в кресле председателя Минфина . Его главная заслуга — знание английского языка и имидж некоего реформатора, хотя на самом деле он ничего не сделал. Он нужен, потому что готов выполнять любые задачи. Поэтому сейчас он, который кругом говорил, что исповедует радикальное либертарианство, стал регулярно появляться в компании Владимира Зеленского

6. Андрей Коболев — глава правления НАК Нафтогаз , который, несмотря на громкий скандал вокруг огромной зарплаты и еще больших премий, сохранил за собой кресло руководителя главного рпедприятия топливно-энергетического комплекса Украины.

7. Давид Сакварелидзе. Бывший заместитель генерального прокурора. Возможно именно на Сакварелидзе в своем интервью намекал Луценко, говоря о «довольно странной ситуации» с выделением ГПУ американцами 4 млн долларов. В 2016 году Сакварелидзе выдвигали обвинения в нецелевом использовании американских денег, выделенных на реформу ГПУ, но это дело очень быстро заглохло.