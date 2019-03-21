День тишины? Нет, не слышали: как Зеленский обойдет закон

Накануне выборов президента Украины телеканал «1+1» покажет документальный фильм о 40-м главе США Рональде Рейгане, озвученный кандидатом Владимиром Зеленским , а также два выпуска шоу «Вечерний квартал» с его участием. Согласно украинскому законодательству, за день до выборов запрещена любая политическая агитация.

В «день тишины» накануне выборов президента Украины телеканал «1+1» анонсировал показ документального фильма о бывшем актере и радиоведущем Рональде Рейгане, который являлся президентом США с 1981 по 1989 год. Главного героя ленты озвучил на украинском языке кандидат Владимир Зеленский. Также 30 марта на канале Коломойского покажут два выпуска шоу «Вечерний квартал», идейным вдохновителем и актером которого является шоумен, сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что в соответствии с требованиями Закона Украины «О выборах Президента Украины» в день перед выборами и непосредственно в день выборов запрещена любая политическая агитация.

Кроме того, в конце марта состоится премьера нового сезона сериала «Слуга народа», в котором Зеленский играет роль президента Украины. Отмечается, что первые несколько серий покажут 27 и 28 марта.

В пресс-службе «1+1» подчеркнули, что выход сериала пройдет в строгом соответствии с законодательством страны.

«Все документы на получение прокатного удостоверения были переданы в соответствующие органы и на данный момент мы ожидаем подтверждения разрешения на трансляцию», — добавили представители телеканала.

Ранее владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский в интервью корреспонденту «Би-би-си» назвал подавшегося в президенты Украины шоумена «символом смены поколений».

«Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ. Символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских», — заявил олигарх.

Сам Зеленский в той же беседе был настроен против Коломойского и резко опроверг слухи о продвижении медиаменеджером его кандидатуры на выборах.

«Во-первых, это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского. Все мы перед законом равны — будь то человек, будь то олигарх или крупнейший бизнесмен. Если кто-то что-то украл и это доказано правоохранительными органами, этот человек обязан вернуть. Никто ничего закрывать не будет», — отметил Зеленский.

Известно, что студия «Квартал 95», основанная шоуменом, является поставщиком большого количества шоу, транслируемых на телеканале олигарха: это «Новогодние огоньки», «Вечерний квартал», «Танцы со звездами», «Рассмеши комика», «Лига смеха» и другие.

Ранее американцы сравнили Зеленского с 40-м американским президентом, республиканцем Рональдом Рейганом, который также пришел в политику из шоу-бизнеса. На это сообщение отреагировал бывший посол США в Украине и директор Евразийского Центра Атлантического совета Джон Хербст. По его словам, сравнивать этих деятелей культуры нельзя, поскольку Рейган был вовлечен в политику и ранее.

«Он был активным в профсоюзной политике с гильдией актеров во время периода Маккарти. Это было для него важным опытом. К тому же он был губернатором Калифорнии. Он был опытным политиком, хорошо разбирался в проблемах, хотя его критики тогда говорили, что он некомпетентен. Их нельзя сравнивать — Рейгана и Зеленского», — отметил Хербст.

По данным соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко с 11 по 18 марта, Зеленский одержит победу на президентских выборов даже в случае проведения второго тура. Результаты исследования были опубликованы 20 марта на «Интерфакс-Украина»

Сообщается, что в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко шоумену отдадут 36,9% голосов, в то время как его оппонент наберет 21,4%. В паре с нынешним президентом Украины Петром Порошенко Зеленский получит 41,1%, а глава государства — только 18,2%. Опрос был осуществлен методом личного интервью с 2047-ю совершеннолетними респондентами.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата, что стало рекордным количеством для государства.