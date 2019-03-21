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В новый санкционный список Украины попал лидер мотоклуба «Ночные волки» Залдостанов 

ТАСС + ещё 4 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Украина ввела санкции в отношении лидера байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова. Его фамилия указана в опубликованных в среду на сайте президента Украины санкционных списках, утвержденных указом Петра Порошенко.
Залдостанову, в частности, запрещен въезд на Украину сроком на три года, говорится в документе. Всего в перечне 294 юридических и 848 физических лиц, "участвовавших в антиукраинской деятельности".
Ранее, в мае 2015 года, Служба безопасности Украины возбудила в отношении байкера уголовное дело по статье "Терроризм". По версии украинских следователей, "Залдостанов совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ" и часть из них направил на финансирование провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В декабре 2014 года США внесли мотоклуб "Ночные волки" и его лидера в свой санкционный список. Позднее санкции в отношении Залдостанова ввели ЕС и Канада.
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Украина , Петр Порошенко , Александр Залдостанов , ЕС , Ночные волки , СБУ
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