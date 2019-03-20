На Украине задумались о легализации марихуаны

Комитет Верховной рады по правам человека поддержал петицию о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее соответствующее обращение к правительству набрало более 25 тысяч голосов граждан. В заявлении было указано о необходимости изъять марихуану из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В поддержку петиции высказалась глава Минздрава Украины Ульяна Супрун. Она отметила, что каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний, а его использование в медицине с определенными оговорками — «нормальная мировая практика».

В настоящее время любое использование каннабиса на Украине запрещено. Для рассмотрения этого предложения будет создана рабочая группа.

В январе сообщалось, что Минздрав собрался разрешить ввоз в Россию гашиша, масла каннабиса и марихуаны для их использования в медицинских исследованиях. При этом Минздрав категорически против легализации легких наркотиков, таких как марихуана. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, такие препараты вредны, и их можно использовать только краткосрочно в лечении.

В октябре 2018-го законопроектная комиссия правительства одобрила проект закона о порядке культивирования в стране наркосодержащих растений для медицинских целей.