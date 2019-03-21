Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соратник Зеленского позвал украинских артистов наблюдателями на выборы 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95", которую возглавляет шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, призвал украинских деятелей шоу-бизнеса пойти на выборы в качестве наблюдателей. Обращение актера опубликовано в фейсбуке.
По слова Кошевого, он стал участником "наблюдатель-челендж" и решил "передать" его ряду деятелей украинского шоу-бизнеса. В частности, он предложил стать наблюдателями поп-группе DZIDZIO, певице Ольге Полякой, актеру Александру Пикалову, а также комик-команде "Загорецкая Людмила Степановна".
"Станьте наблюдателям в вашем районе. Поверьте, с вас не убудет", — сказал Кошевой.
Ранее сообщалось, что Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга.
Газета.Ru: последние новости
Опрос: Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонке В Раду внесли законопроект о принудительных дебатах после первого тура выборов
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Александр Пикалов , Евгений Кошевой
Читайте также
Видео
Мужчина в стрингах повесил свою картину в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение