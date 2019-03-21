Евгений Кошевой, актер студии "Квартал 95", которую возглавляет шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, призвал украинских деятелей шоу-бизнеса пойти на выборы в качестве наблюдателей. Обращение актера опубликовано в фейсбуке.
По слова Кошевого, он стал участником "наблюдатель-челендж" и решил "передать" его ряду деятелей украинского шоу-бизнеса. В частности, он предложил стать наблюдателями поп-группе DZIDZIO, певице Ольге Полякой, актеру Александру Пикалову, а также комик-команде "Загорецкая Людмила Степановна".
"Станьте наблюдателям в вашем районе. Поверьте, с вас не убудет", — сказал Кошевой.
Ранее сообщалось, что Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга.