Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о регистрации законопроекта, который обяжет победителей первого тура президентских выборов вести дебаты. Об этом она написала в своем фейсбуке, приложив фотографию документа.
Она рассказала, что внесла соответствующий законопроект совместно с депутатом Рады Марией Ионовой. По ее словам, такой закон необходим, чтобы жители Украины "осознанный, а не скайп-выбор".
Ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентского рейтинга.