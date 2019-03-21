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Порошенко взбесил украинцев бесстыдным хвастовством 

Дни.ру + ещё 2 59 минут назад
Фото: Reuters
Петр Порошенко возмутил сограждан беспардонным хвастовством. Президент Украины заявил, что "передал" военным ударные беспилотники. Украинцы поинтересовались у лидера — неужели он покупал оружие на личные деньги?
Петру Порошенко томос в голову ударил, решили украинцы, прочитав пост своего лидера в соцсети Facebook. Глава государства рассказал, что в Хмельницкой области передал ударные беспилотники и другую технику армии Украины.
"Сегодня в Староконстантинове на Хмельнитчине передал нашим военным более 400 единиц вооружения и военной техники", — с гордостью сообщил украинский президент.
Читатели таким оборотам речи Петра Порошенко удивились. Передают деньги за проезд, отметили подписчики.
"Порошенко передал! Лично! Сам купил на распродаже и привез в коробках Рошен", "В смысле, он их купил на те деньги, что украл из оборонки?", "Что означает "Порошенко передал"? Из своего собственного авиапарка или как? Космос на мозг давит, или томос в голову ударил?", — прокомментировали пост налогоплательщики.
Напомним, в Москве заявили, что рассматривают возможность непризнания Петра Порошенко президентом. По словам сенатора Олега Морозова, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют шансы на завершение кризиса и восстановление отношений между странами в случае, если они отмежуются от политики своего предшественника. "Маленькая форточка" возможностей в отношениях Москвы и Киева может открыться только в случае победы на украинских выборах любого кандидата, кроме Петра Порошенко.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Рошен
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