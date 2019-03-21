Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский против его обмена на украинских граждан, нужно добиваться прекращения уголовного преследования, а не говорить об обмене, чтобы не создавать обменный фонд из человеческих судеб, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова журналистам в четверг по прилету из Киева.

"Один из вопросов был связан с тем, готов ли он к обмену на граждан Украины, которые находятся в учреждениях ФСИН на территории РФ. Его ответ был такой, что об обмене не может быть и речи, речь должна быть только о справедливом решении", — подчеркнула Москалькова.

"Нужно добиваться справедливого решения суда, прекращения уголовного преследования, освобождения и реабилитации. А не говорить об обмене с тем, чтобы не создавать искусственно обменный фонд из человеческих судеб", — сказала она.

По ее словам, было проведено несколько экспертиз непосредственно творческой деятельности РИА Новости — Украина, которую он возглавлял.

"И конечно, я не представляю, как можно было бы притянуть его деятельность, связанную со свободой слова, к измене Родине", — сказала омбудсмен.

"Мне хотелось тоже донести до сведения и власти Украины, и правозащитных сообществ, что международные организации, в которые я обращалась… практически все они дали отрицательную оценку, связанную с ущемлением прав журналиста. Это очень опасный прецедент, который вообще разрушает градус демократии в любой стране", — отметила уполномоченный.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.