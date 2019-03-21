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Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан 

РИА Новости + ещё 4 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Руководитель портала РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский против его обмена на украинских граждан, нужно добиваться прекращения уголовного преследования, а не говорить об обмене, чтобы не создавать обменный фонд из человеческих судеб, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова журналистам в четверг по прилету из Киева.
"Один из вопросов был связан с тем, готов ли он к обмену на граждан Украины, которые находятся в учреждениях ФСИН на территории РФ. Его ответ был такой, что об обмене не может быть и речи, речь должна быть только о справедливом решении", — подчеркнула Москалькова.
"Нужно добиваться справедливого решения суда, прекращения уголовного преследования, освобождения и реабилитации. А не говорить об обмене с тем, чтобы не создавать искусственно обменный фонд из человеческих судеб", — сказала она.
По ее словам, было проведено несколько экспертиз непосредственно творческой деятельности РИА Новости — Украина, которую он возглавлял.
"И конечно, я не представляю, как можно было бы притянуть его деятельность, связанную со свободой слова, к измене Родине", — сказала омбудсмен.
"Мне хотелось тоже донести до сведения и власти Украины, и правозащитных сообществ, что международные организации, в которые я обращалась… практически все они дали отрицательную оценку, связанную с ущемлением прав журналиста. Это очень опасный прецедент, который вообще разрушает градус демократии в любой стране", — отметила уполномоченный.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Украина , В мире , Татьяна Москалькова , Владимир Путин , ОБСЕ , ФСИН , РИА Новости
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