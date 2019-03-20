«Мы убьем всех русских!» ИноСМИ о детских лагерях на Украине, где растят юных неонацистов

С подачи украинских националистов и при попустительстве нынешней власти Украины любовь к родине в стране подменяют воспитанием ненависти. За пять постмайданных лет тысячи украинских школьников прошли военную подготовку в украинских ультранационалистических лагерях

Даже западные аналитики, старающиеся не замечать происходящей в стране коррозии душ, считают, что это бомба замедленного действия для государства.

Полоса препятствий вместо песочницы

Портал всемирно известного издания National Geographic на днях опубликовал подборку снимков испанского фоторепортера Диего Ибарры Санчеса «Украинские дети готовятся воевать».

Диего снимает войну в разных странах мира много лет, повидал всякое и не раз выкладывал фотосвидетельства леденящих кровь событий, не боясь быть обвиненным в разжигании «низменных инстинктов и человеконенавистнических страстей».

Но в данном случае он явно оставил многое за кадром, показав страдания донецких детей, оставшихся без крова, родных и возможности учиться и обойдя стороной подготовку «детского спецназа» в военизированных лагерях, созданных на остальной территории Украины отставными и действующими бойцами добробатов вроде «Азова» и других.

Ясно, что картинки, представшие его глазам, веселыми назвать никак нельзя. Впрочем, и помимо Диего многие репортеры проявили внимание к теме милитаризации украинского детства. Его коллеги из испанских, канадских и других изданий восполняют пробелы, оставленные Ибаррой.

«Герои бессмертны, враги умирают!»

«Восьмилетняя Виктория кажется обычной девочкой. И ее мечты о будущем вряд ли можно назвать сильно отличающимися от дум ее сверстниц: она мечтает стать дизайнером одежды. А может быть — моделью, когда вырастет. Но при этом малышка уже ощущает себя солдатом. И — одно другому не мешает — не исключает своего будущего в рядах воюющих бойцов украинской армии. С кем воюющей? А это ей объясняют инструкторы. Либо побывавшие в боях против «пророссийских сепаратистов», либо участвовавшие в диверсионных операциях ВСУ на территории Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик», — пишет корреспондент испанского издания El Confidencial Этель Бонет.

Журналистка отмечает, что «решимость Виктории пугает даже взрослых». Девочка четко и осознанно произносит слова:

«Есть только одна Украина, и мы должны ее защищать. Вот поэтому я и пришла сюда. Хочу научиться сражаться. Мне очень нравится стрелять из пистолета и ходить в военном камуфляже».

Этель просто физически ощущает агрессию, которая копится в речи маленькой украинки и готова вот-вот выплеснуться наружу.

Часть летних каникул — это уже традиция — Виктория проводит в лагере «Лидер», разместившемся на территории спортивных объектов, оставшихся в наследство от СССР, неподалеку от Киева. Лагерь не обзавелся официальным сайтом, но о нем знают: кураторы регулярно рассказывают обо всем происходящем в «Лидере» на его страничке в Facebook. Ну и традиционная передача информации «из уст в уста» — лучшая, пожалуй, форма рекламы, а заодно и поручительство за новичка: не с улицы пришел, от надежных людей.

От новобранцев отбоя нет. Вместимость — 180-200 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Срок пребывания для каждой группы — 20 дней. Лагерь работает три летних месяца. Полный пансион — 18 долларов в день, не так чтобы дешево по местным меркам. С идеологической наглядной агитацией всё в порядке — в лагере установлен памятник «Небесной сотне».

Инструкторы — ребята, сплошь состоящие из жил и мускулов (признаков ожирения — ноль), одеты в полевую военную форму. Режим жизни в лагере — по-спартански жесткий, до предела насыщенный тренировками. Передвижение между объектами — исключительно строем.

Плавание, бег, физические упражнения с отягощениями, полоса препятствий, лазанье по канату — дневное физкультурное «меню». Особое внимание уделяется формированию навыков обращения с огнестрельным оружием: «калаши» (автоматы Калашникова) семилетки легко и быстро разбирают и собирают с завязанными глазами. В стрельбе упражняются, правда, пока только из пневматического оружия, зато навскидку, с лихим, подсмотренным в ковбойских фильмах выдергиванием пистолета из кобуры.

Звуковой фон рабочего дня — ультранационалистические гимны, бьющий наотмашь по мозгу металлический рок вперемешку с украинским панком. Пробежки строем и чеканка шага по плацу — под скандирование лозунгов: «Украина превыше всего!», «Герои бессмертны, враги умирают!», «Лидер» открывает дорогу! Украина едина! Победа или смерть!».

По стопам гитлерюгенда

Раз в сезон в «Лидере» проходит родительский день. Дети разыгрывают на сцене театрализованное представление (про войну, конечно, тут без вариантов), нашпигованное под завязку националистическими песнями, в текстах которых немало места отведено восхвалению пособников фашистов, почитаемых теперь в качестве героев сопротивления советской оккупации.

Будущие бойцы АТО размахивают красно-черными флагами ОУН-УПА* («Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия » — запрещенные в РФ организации). Шоу пробивает сидящих в зале родителей на слезу умиления.

Поздним вечером проходят «праздники национального духа», которых в программах обычных детских лагерей не найти: мальчики и девочки, одетые в боевую форму, с укрытыми балаклавами лицами, кричат нечто свирепое в адрес супостата. Который, по замыслу инструкторов, непременно должен окочуриться со страха, как только услышит что-то подобное.

И всё это сопровождается периодическим вскидыванием рук со сжатыми кулаками и размахиванием горящими факелами. В лучших традициях гитлерюгенда.

Однажды уже было. И кончилось плохо

Украинская пресса считает происходящее «патриотическим воспитанием молодежи и юношества», методику которого российские СМИ «стремятся очернить» в глазах мирового сообщества. Прогрессивный Запад, убеждены в Киеве, понимает, что на самом деле Украина «держит себя в рамках человеческих ценностей».

Пресса же Европы и Америки постепенно перестает восторженно воспринимать то, что происходит в государстве, намеревающемся стать членом ЕС , и отмечает, что имеет место дежа вю.

«Это все очень напоминает события тридцатых годов ХХ столетия, происходившие в одном из государств Центральной Европы, и назвать происходящее проявлением нацизма и элементов фашизма не будет перебором», — таково мнение итальянского журналиста Манлио Динуччи, побывавшего в детском военном лагере, разбитом в окрестностях Яворова — городка, расположенного в 50 километрах от Львова.

«позиции бандеровцев в западной части страны сильны особенно, поэтому тут никто даже не стремится как-то маскировать программу подготовки юных диверсантов красивыми лозунгами о «воспитании патриотизма». Наоборот, делают все возможное, чтобы ненависть кипела и пенилась через край, а мозг, затуманенный ею, служил воспитанникам лишь для выполнения команд наставников. Пусть привыкают слушаться беспрекословно». Репортер замечает, что

«В свете международных конвенций вербовка детей в вооруженные группы представляет собой военное преступление, — размышляет итальянец. — Однако неонацистские претенденты на вступление в НАТО почти свободно организуют курсы военной подготовки для украинских детей».

«Воспитанники этого «летнего лагеря» носят футболки с эмблемой батальона «Азов», которая на самом деле является символом дивизии СС Das Reich, — констатирует апеннинский корреспондент. — Дети (в том числе 6-летние малыши) и подростки, объединенные в группы по 30-40 человек, не играют в «солдатиков», а являются ими, получая настоящую военную подготовку. И обучают их всем премудростям военного дела неонацисты, которые зверствовали против гражданских лиц русской национальности на востоке Украины».

Воспитание ненависти и воспитание ненавистью

«Летний лагерь — это первый этап вербовки детей-солдат», — делится мыслями с читателями портала GlobalResearch.org его канадский корреспондент портала Мишель Чоссадовски.

Свою статью журналист иллюстрирует целым веером фотографий детей с автоматами в руках.

«Здесь не просто учат стрелять. Здесь воспитывают у подростков ненависть. Она становится доминирующим чувством в ребячьей душе, не оставляя места для дружбы, любви и прочего позитива. «Мы убьем всех русских», — одна из самых часто употребляемых фраз в разговорах малолетних вояк с окружающими. Эти дети в своей зомбированной ненависти похожи на тех, что готовит ИГИЛ* [организация, запрещенная в РФ]. Впрочем, ничего удивительного в этой схожести нет: и исламисты, и украинские неонацисты проходили курсы у одних и тех же учителей из Соединенных Штатов и некоторых европейских государств, намеренных развалить изнутри целые страны, чтобы управлять ими и грабить их», — резюмирует автор.

Канадец в своих заметках описывает лагерь, организуемый на базе МВД Украины в Пуще-Водице, всего в 23 километрах от центра Киева.

Под выполнение перечисленных задач и персонал в лагеря подбирается соответствующий.

«Игорь Хоманский первое время производит впечатление здравомыслящего человека. Но это — до момента, пока не откроет рот, — отмечает упоминавшаяся выше Бонет. — А когда начинает говорить, восприятие меняется. Становится страшно: он сообщает, что гордится своим 11-летним сыном, который предпочитает драться и учиться убивать реальных людей в лагере, а не играть в виртуальную войну на Playstation.

Директор лагеря «Лидер» Иван Гранаткин — герой Евромайдана, покрытый татуировками человек с бритой головой, с которой свисает характерная косичка-оселедец, утверждает, что воспитывает не фашистов, а патриотов. Просто в свете продолжающейся войны на юго-востоке страны патриотическое воспитание принимает такие экстремальные формы».

«Заместитель директора, 56-летний Олексий Заболотный, вообще выглядит зловеще, — дополняет Этель. — Как это ни парадоксально звучит, но в прошлом он работал учителем английского языка в средней школе и переводчиком российской армии, шпионя за американцами. Теперь он обучает несовершеннолетних боевым приемам «для уничтожения прорусских сепаратистов».

За чей счет банкет?

Не секрет, что платы, вносимой курсантами, для содержания милитаризированной «конторы» недостаточно. Понятно и то, что никто не настроен публично «светить» источники и объемы дополнительного финансирования.

«Однако, учитывая, что некоторые инструкторы в этом детском лагере прошли школу спецназа в различных странах, чувствуется, что связь с западными государствами есть, и весьма тесная, — сообщает корреспондент El Confidencial. — Например, Руслан Бормовой, позывной «Таир», — элитный спецназовец, получил военную подготовку под руководством инструкторов из США, Польши, Франции и Канады».

Упомянутый выше журналист из Канады прямо указывает на то, что деньги поступают из США.

Итальянский корреспондент говорит о том же:

«Поддержка, оказываемая ЦРУ и НАТО европейским нацистам, вовсе не является чем-то новым и необычным. Американские рыцари плаща и кинжала всегда держат руку на пульсе стран, где либо власть слаба, либо удалось сильную оппозицию вырастить. Ливия, Косово — два примера, лежащих на поверхности. С Украиной все еще проще, здесь даже никто и сопротивляться не собирается. За деньги готовы делать все что угодно».

«Таир» организовал свой лагерь для подростков в возрасте 11-17 лет в городе Владимир-Волынский, на самой границе с Польшей. Конечно, не на свои кровные — без помощи зарубежных патронов тут явно не обошлось. В лагере «Таира» срок обучения одной партии школьников составляет всего одну неделю, но зато весьма интенсивную. С учеников берут всего по 60 долларов. За семь дней полного пансиона — вообще не деньги.

Украинский спецназовец готовит из своих подопечных настоящих профи: тут и марш-броски с 20-килограммовой выкладкой, и вынос раненых с поля боя под огнем и, естественно, обращение с оружием. Не только с огнестрельным, но и с холодным, причем в последнем случае прививается знание и умение ранить противника так, чтобы тот истек кровью.

«Ну кто так режет?— цитирует Бонет спецназовца, недовольного неточным исполнением команды малолетним кандидатом в убийцы. — Втыкай нож в яремную ямку! Или полосни по сонной артерии!»

Патриотизм по-украински как исключение из правил

Была во времена Советского Союза военно-спортивная игра для школьников «Зарница». С наступлениями и обороной, штурмами высоток и тактическими маневрами. И автомат каждый старшеклассник умел собирать-разбирать. Вот только «заточено» все это было по-другому: было стремление побеждать, а не убивать.

Военизированные лагеря для школьников существуют практически во всей Европе. Собираются летом в них обычно те, кто после окончания учебы намерен стать профессиональным военным. Но европейцы прикладывают к «военизированному отдыху» иную мерку. В Старом Свете и установки старые: патриотизм — это любить свою родину и быть готовым встать на ее защиту, если того потребует ситуация.

В той же Испании таких лагерей больше десятка. Организованы они все по одинаковой схеме, поэтому привести в качестве примера один будет вполне достаточно. Лагерь "El Gran Capitán" под Мадридом — для молодежи в возрасте от 11 до 21, организован для тех, кто мечтает служить в будущем в армии или полиции. Здесь обучают практически всем элементам базовой подготовки спецназа и стражей правопорядка вплоть до овладения приемами самообороны, навыками обращения с пистолетом и знакомства с азами снайперского искусства.

Существуя в лагерной среде вместе со сверстниками из других стран, юные испанцы учатся уважать их боевые традиции. В "El Gran Capitán" прививают любовь к своему народу, а не враждебное отношение к другому.

В украинских лагерях школьников с младых ногтей учат по формуле «лучшая защита — это нападение», подсказывая, что даже когда защищаться не от кого, искать, на кого напасть, все равно нужно. Так забота о безопасности своей страны подменяется требованиями обязательно вести себя агрессивно по отношению к другой.

Складывается впечатление, что и само слово «патриотизм» в украинском языке теперь выступает синонимом слова «ненависть».