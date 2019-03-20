Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в столице страны обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена. Запись выступления Порошенко опубликована каналом NewsOne.
Как заявил украинский лидер, киевский метрополитен останавливал свою работу лишь однажды — в период с 18 по 20 февраля 2014 года (дни резкого обострения ситуации в ходе беспорядков на майдане Незалежности — прим. ред.), когда, по его словам, началась "российская агрессия".
"И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро", — добавил Порошенко.
Он отметил, что только за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании Киевского метрополитена.
"Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве", — заявил Порошенко.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
Ранее Киев не раз утверждал, что Россия якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Российский МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.