Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

Как заявил украинский лидер, киевский метрополитен останавливал свою работу лишь однажды — в период с 18 по 20 февраля 2014 года (дни резкого обострения ситуации в ходе беспорядков на майдане Незалежности — прим. ред.), когда, по его словам, началась "российская агрессия".

"И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро", — добавил Порошенко.

Он отметил, что только за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании Киевского метрополитена.

"Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве", — заявил Порошенко.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС . Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.