Зеленский готовится представить ключевых членов своего штаба

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский пообещал представить ключевых членов своей команды ко второму туру выборов.

«За нос водить людей не будем — мы пятерку назовем. Остальных — там на это будет до президентских полномочий около 2,5 месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти», — цитирует Зеленского «Московский комсомолец».

Как считает глава Института украинской политики Константин Бондаренко, эти люди вряд ли добавят Зеленскому популярности.

«Если раньше он был универсальным кандидатом, которого каждый наполнял своим содержанием, то сейчас он внес некоторую конкретику, которая потенциально может отпугнуть избирателя», — сказал Бондаренко.

По мнению политолога, в преддверии выборов Зеленскому не стоит давать избирателям конкретных обещаний.

«В нем хотят видеть героя сериала «Слуга народа», а не реального Владимира Зеленского», — считает Бондаренко.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Лидером предвыборной гонки является Владимир Зеленский. Согласно последнему соцопросу, за него готовы отдать свои голоса 34% избирателей.