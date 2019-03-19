Порошенко вызвали в суд вместе с декларацией о доходах

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) вызвала президента Петра Порошенко в суд по иску кандидата в президенты Юрия Бойко к НОТУ, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Бойко просил суд признать незаконным отказ НОТУ в размещении предвыборной агитации и требовал показать в эфире ролик "Президент разбогател в десять раз, пенсионеры обеднели в два раза".

Телерадиокомпания отказала Бойко на основании "недостоверности содержащейся в ролике информации", однако в штабе кандидата ссылаются на официальные данные в опубликованной декларации Порошенко.

"В производстве Шевченковского райсуда Киева находится гражданское дело по иску кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко к НОТУ о признании противоправной бездеятельность и обязательства осуществить действия Открыто дело, рассмотрение которого назначено на 15:00 мск 19 марта", — говорится в ходатайстве адвокатов ответчика.

На Украине ранее запретили показывать ролик, в котором президента страны Петра Порошенко якобы уличили в том, что он разбогател в десятки раз.