Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко вызвали в суд вместе с декларацией о доходах 

Газета.Ru + ещё 4 36 минут назад
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) вызвала президента Петра Порошенко в суд по иску кандидата в президенты Юрия Бойко к НОТУ, сообщает ТАСС.
Уточняется, что Бойко просил суд признать незаконным отказ НОТУ в размещении предвыборной агитации и требовал показать в эфире ролик "Президент разбогател в десять раз, пенсионеры обеднели в два раза".
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Телерадиокомпания отказала Бойко на основании "недостоверности содержащейся в ролике информации", однако в штабе кандидата ссылаются на официальные данные в опубликованной декларации Порошенко.
"В производстве Шевченковского райсуда Киева находится гражданское дело по иску кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко к НОТУ о признании противоправной бездеятельность и обязательства осуществить действия Открыто дело, рассмотрение которого назначено на 15:00 мск 19 марта", — говорится в ходатайстве адвокатов ответчика.
На Украине ранее запретили показывать ролик, в котором президента страны Петра Порошенко якобы уличили в том, что он разбогател в десятки раз.
Газета.Ru: последние новости
Опрос: Порошенко возглавил президентский антирейтинг Порошенко отказался "варить кашу" с Путиным Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после выборов
Комментарии12
Украина , В мире
Читайте также
Видео
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
У Началовой был рак
Шоу-бизнес
Рассекречены детали разговора Путина и Назарбаева
Политика
МИД угомонил возмутившийся после ноты протеста Киев
Политика
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Зеленскому предрекли третий Майдан
Украина В мире
Путин заговорил на украинском
Политика
Путин позвонил Назарбаеву
Политика
В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение