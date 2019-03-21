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Лидер президентской гонки на Украине собрался возвращать Крым компромиссами 

Lenta.ru + ещё 8 38 минут назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает возможным идти на компромиссы ради возвращения украинского суверенитета над Крымом и частями Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. Об этом Зеленский сообщил журналу «Новое время».
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Он указал, что в данном случае можно рассматривать культурно-языковые особенности Крымского полуострова и Донбасса.
«А что касается всего остального — если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда‑нибудь смогут иметь в России», — сказано в ответе кандидата в президенты Украины.
Возвращение Крыма также входит в список главных предвыборных обещаний действующего главы государства Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая сейчас, согласно данным опросов, занимает второе место по популярности среди кандидатов.
Порошенко заявил, что намерен возвращать полуостров под юрисдикцию Киева «политико-дипломатическим путем», то есть с помощью усиления санкционного давления со стороны Украины и стран Запада на Россию и судебных процессов. Он также подчеркнул, что добьется этого «без торгов и договоренностей».
Тимошенко в ходе предвыборной гонки не уточняла, какими именно путями намерена добиться возвращения Крыма, однако заявила, что хочет «привлечь Россию как государство-оккупанта к ответственности» и «возместить убытки, которые понесла страна».
В конце января медиаменеджер Зеленский выбился в лидеры президентской гонки на Украине. Согласно результатам опросов украинских социологов, большинство украинских граждан готово проголосовать именно за него.
Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В том же году самопровозглашенные республики Донбасса объявили о своей независимости от Украины, однако их суверенитет признала только частично признанная Южная Осетия.
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Комментарии67
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Республика Крым
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