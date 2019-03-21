Лидер президентской гонки на Украине собрался возвращать Крым компромиссами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает возможным идти на компромиссы ради возвращения украинского суверенитета над Крымом и частями Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. Об этом Зеленский сообщил журналу «Новое время».

Он указал, что в данном случае можно рассматривать культурно-языковые особенности Крымского полуострова и Донбасса.

«А что касается всего остального — если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда‑нибудь смогут иметь в России», — сказано в ответе кандидата в президенты Украины.

Возвращение Крыма также входит в список главных предвыборных обещаний действующего главы государства Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко , которая сейчас, согласно данным опросов, занимает второе место по популярности среди кандидатов.

Порошенко заявил, что намерен возвращать полуостров под юрисдикцию Киева «политико-дипломатическим путем», то есть с помощью усиления санкционного давления со стороны Украины и стран Запада на Россию и судебных процессов. Он также подчеркнул, что добьется этого «без торгов и договоренностей».

Тимошенко в ходе предвыборной гонки не уточняла, какими именно путями намерена добиться возвращения Крыма, однако заявила, что хочет «привлечь Россию как государство-оккупанта к ответственности» и «возместить убытки, которые понесла страна».

В конце января медиаменеджер Зеленский выбился в лидеры президентской гонки на Украине. Согласно результатам опросов украинских социологов, большинство украинских граждан готово проголосовать именно за него.

Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В том же году самопровозглашенные республики Донбасса объявили о своей независимости от Украины, однако их суверенитет признала только частично признанная Южная Осетия.