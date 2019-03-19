Украинскую журналистку внесли в базу «Миротворца» после посещения Крыма

Украинская журналистка Олеся Медведева попала в базу данных сайта «Миротворец» после сюжета о Крыме , опубликованном в издании «Страна.ua».

«Достойная компания, встречайте вашу покорную слугу на сайте Миротворец. Думала, что не дождусь уже, но нет! Вот оно признание! Достойное окончание спецпроекта и поездки в Крым», — написала Медведева в Facebook.

Журналистка заявила, что о попадании в базу данных «Миротворца» ей сообщили комментаторы в ее соцсетях. При этом Медведева отметила, что не все данные, указанные на сайте, верны.

«Кстати, хоть бы перепроверили данные, а то как всегда обгадились, ну ничего, у них это норма, я привыкла», — сказала она.

На сайте «Миротворец» указывается, что Медведева внесена в базу данных за «антиукраинскую пропаганду» и «манипулирование общественно-значимой информацией».

В начале марта на украинском портале «Cтрана.ua» вышел репортаж Олеси Медведевой, посвященный пятилетней «оккупации» Крыма. Журналистка посетила полуостров и пришла к выводу, что за это время Крым «достаточно сильно интегрировался в Россию».