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Как избавить телевидение от влияния олигархов, рассказал Зеленский 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что у него есть "хорошего решения" для исправления ситуации на украинском телевизионном рынке. Об этом сообщает "Интерфакс".
"У нас пять олигархов владеют пятью группами телевизионных каналов, и ничего с этим мы пока не можем сделать", — сказал Зеленский.
По его словам, он знает как превратить олигархов "в портфельных инвесторов".
Он также добавил, что тогда они не смогут влиять на политику телеканалов.
Ранее Зеленский рассказал об отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским.
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