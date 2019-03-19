Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что у него есть "хорошего решения" для исправления ситуации на украинском телевизионном рынке. Об этом сообщает "Интерфакс".
"У нас пять олигархов владеют пятью группами телевизионных каналов, и ничего с этим мы пока не можем сделать", — сказал Зеленский.
По его словам, он знает как превратить олигархов "в портфельных инвесторов".
Он также добавил, что тогда они не смогут влиять на политику телеканалов.
Ранее Зеленский рассказал об отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским.