Как избавить телевидение от влияния олигархов, рассказал Зеленский

Кандидат в президенты Украины , шоумен Владимир Зеленский заявил, что у него есть "хорошего решения" для исправления ситуации на украинском телевизионном рынке. Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас пять олигархов владеют пятью группами телевизионных каналов, и ничего с этим мы пока не можем сделать", — сказал Зеленский.

По его словам, он знает как превратить олигархов "в портфельных инвесторов".

Он также добавил, что тогда они не смогут влиять на политику телеканалов.

Ранее Зеленский рассказал об отношениях с украинским олигархом Игорем Коломойским.